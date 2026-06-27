Video: así fue el asalto a un local comercial que terminó en balacera en Encarnación

Las cámaras del circuito cerrado de un local captaron el momento en que un grupo armado de cuatro personas llegó para asaltar a mano armada a los trabajadores del comercio “JK Electrodomésticos”. Los maleantes redujeron a las víctimas y lograron sustraer una pequeña suma de dinero, que ascendería a G. 200 mil.

El propietario del local comercial, identificado como Jonathan Ezequiel Silveyra (35), manifestó que, tras percatarse del atraco, tomó una escopeta e intentó ahuyentar a los maleantes. Primero realizó un disparo al aire, pero los atracadores habrían disparado contra él y el local, lo que terminó en una balacera.

Posteriormente, los asaltantes retornaron a su automóvil, que sería un Toyota Premio o Allion, color gris, con matrícula AAOC 640. Posteriormente, los intervinientes constataron que se trata de una chapa que no pertenecería a ese tipo de rodado.

El caso fue informado al Ministerio Público y se presentaron en el lugar del hecho agentes de los departamentos técnicos de Investigaciones y Criminalística.

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El asalto

Agentes de la Comisaría 67ª del barrio Ita Angua informaron que el hecho tuvo lugar al costado del kilómetro 13 de la ruta PY06, en la ciudad de Encarnación. El grupo armado estaría compuesto por cuatro integrantes que actuaron con vestimenta camuflada y encapuchados.

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Las armas que utilizaron serían, aparentemente, revólveres y las vainas recogidas serían de calibre .38mm.

La víctima refirió que llegó a herir en el brazo a uno de los atracadores. Según el relato, también habrían huido hacia el barrio Arroyo Porã, de Cambyretá.