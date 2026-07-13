Video: maleantes asaltan un comercio y roban G. 8.000.000 en Luque

Tulio Sostoa, propietario del minimercado atacado por los delincuentes, relató que abrieron el negocio seis meses atrás y que esta fue la primera vez que fueron “visitados” por los maleantes.

El comerciante señaló que no hay mucha presencia de policías por el barrio y agregó que las calles son casi intransitables, lo que dificulta el ingreso constante de las patrulleras en el sector donde está su negocio.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, los maleantes -uno de contextura física delgada y el otro más robusto- llegaron hasta el lugar a bordo de una moto, que dejaron estacionada en frente del comercio.

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Ambos sinvergüenzas ingresaron al lugar, donde a esa hora había varios clientes haciendo compras. Mientras uno fue a reducir a la cajera Romina Giménez, el otro caminó directo hasta la carnicería donde encañonó al encargado Ulises Galeano.

De la caja se llevaron alrededor de G. 1.000.000 producto de las últimas ventas efectuadas entre la siesta y la tarde, pero el que fue hasta la carnicería ingresó a la oficina administrativa, donde encontró la caja fuerte, que también llevaron.

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Según Sostoa, el cofre de seguridad que estaba en la oficina administrativa estaba cargado con unos G. 7.000.000, pero los criminales también despojaron a los clientes de lo poco que llevaban en las manos para adquirir productos.

Huyeron con la caja fuerte

Tras consumar el golpe, ambos delincuentes salieron tranquilamente a la vereda, donde guardaron sus armas en la cintura abordaron nuevamente la motocicleta y escaparon del sitio, sin mucho apremio. El que iba de acompañante llevaba la caja fuerte bajo el brazo.