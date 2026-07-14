Capturan a Neutrón, buscado por Francia por trata de personas y proxenetismo a nivel mundial

Roberto David Moreno Méndez, alias Neutrón, ciudadano paraguayo de 34 años, fue detenido por agentes de la Interpol Paraguay en Lambaré a raíz de una orden de extradición solicitada por la Justicia de Francia.

Los cargos que se le imputan al detenido son proxenetismo, trata de seres humanos y asociación de delincuentes, ya que el mismo integraría una red delictiva que se dedica a este tipo de hechos a nivel internacional. Los dos primeros cargos son considerados que fueron realizados “en banda organizada”, es decir, no se trataría de un solo individuo que integra la red criminal.

La orden de detención fue firmada por el juez penal de garantías Yoan Paul López. Su detención se dio en la vía pública, en la calle Soldado Desconocido casi Paz del Chaco de Lambaré, departamento Central, aproximadamente a las 15:30 de ayer, lunes.

Según indicaron desde Interpol Paraguay, la investigación incluyó patrullajes cibernéticos realizados por la Policía de Francia que permitieron obtener información clave para la localización del prófugo.

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Mediante un trabajo coordinado de inteligencia, vigilancia e intervención entre las autoridades francesas y paraguayas, el detenido fue puesto a disposición de la Justicia para dar inicio al proceso de extradición.

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Capturan a Neutrón, que sería extraditado a Francia

El caso se denomina “Operativo Sexemodel.com”, el cual trata de una investigación por trata de personas y proxenetismo agravado que permitió desmantelar una red criminal de explotación sexual de alcance internacional.

El mismo se inició en junio del 2025 cuando fueron procesados siete ciudadanos chinos, que serían cinco mujeres y dos hombres.

Agregaron que la red operaba en varias ciudades francesas alquilando departamentos para la explotación sexual. Las mismas serían Lille, París, Estrasburgo, Lyon, Marsella y Burdeos.

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Las autoridades europeas identificaron a decenas de víctimas, más de 20 inmuebles alquilados en distintas ciudades, anuncios publicados en el portal sexemodel.com e importantes sumas de dinero obtenidas por la explotación sexual.

¿Cómo funcionaba el esquema?

Explicaron que para captar a las víctimas, los miembros de la banda criminal hacían ofertas de trabajo engañosas de modelaje, masajes, servicios, etc., mediante contactos por redes sociales, aplicaciones y/o intermediarios.

Organizaban viajes a Francia con fines aparentes de turismo o empleo y documentación, y reservas gestionadas por la red. Alquilaban departamentos en distintas ciudades que eran administrados por miembros de la red.

Tras capturar a sus víctimas, publicitaban anuncios con fotos y datos de las víctimas en el sitio web sexemodel.com., los cuales los renovaban constantemente.

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Para controlar a las víctimas realizaban un sistema de vigilancia permanente mediante la dependencia económica con supuestas deudas, restricción de movimientos, amenazas y coerción para mantener la explotación sexual de las víctimas y obtención de grandes beneficios económicos por parte de la organización.

Estructura criminal de trata de personas funcionaba en Paraguay

La estructura de la organización criminal funcionaba con líderes, webmasters, operadores telefónicos, gestores de alquileres y encargados logísticos.

Los investigadores detectaron la red debido a las ofertas laborales que se presentaban como demasiado atractivas y sin requisitos claros, además de los viajes al exterior pagados por terceros o con fines poco claros, aislamiento, control y vigilancia constante, retención de documentos, deudas impuestas por supuestos “gastos de viaje o alojamiento”, publicación de anuncios con fotos en sitios de contenido para adultos, entre otros.

Desde la Policía Nacional recomiendan verificar siempre la autenticidad de ofertas laborales, no entregar documentos personales a terceros, informar a familiares sobre viajes al exterior, contactar a embajadas y/o consulados ante dudas, desconfiar de promesas de dinero fácil y denunciar cualquier situación sospechosa.

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Las denuncias se pueden realizar a la línea 137, “SOS Mujer” (Paraguay) que es gratuita y confidencial, con atención 24/7. A la Policía Nacional de Paraguay al 021 441 600 o al correo de Interpol Asunción: interpol.ocn@policia.gov.py.