FGE decide suerte de policías de Interpol indagados por caso Gianina García

El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, imprimió trámite de oposición al pedido de sobreseimiento definitivo hecho por la fiscala Ruth Benítez, con relación al oficial segundo Hugo Javier Vallejos Rivas y la suboficial ayudante Clara Elizabeth Ruiz Díaz Gómez, quienes fueron investigados también en el caso de la manipulación de las notificaciones rojas de Interpol de Gianina García y José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, alias la Maldad.

Ahora la Fiscalía General del Estado, representada en este caso por la fiscala adjunta Matilde Moreno, deberá emitir un dictamen al respecto. En el mismo, deberá ratificar o rectificar el pedido inicial hecho por la fiscala Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos.

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La referida petición hecha por la fiscala de la causa se hizo en base a que, tras concluir la etapa preparatoria, haber realizado las pericias tecnológicas a los dispositivos de almacenamiento incautados, analizar informes de Interpol Lyon (Francia) y contar con las declaraciones testificales, se desvirtuó la sospecha inicial.

De esta forma, todos los elementos colectados y corroborados demostraron con certeza que ni Hugo Vallejos ni Clara Ruiz Díaz tenían los privilegios informáticos en sus perfiles, ni con la intervención física o digital en el sistema “I-24/7” para llevar a cabo la modificación de las notificaciones rojas de Gianina García y José Estigarribia.

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Pedido de juicio para otros dos policías de Interpol por notificaciones rojas de Gianina García

El 18 de diciembre de 2025, la fiscala Ruth Karina Benítez, pidió la abreviación de plazo y la reapertura de la causa caratulada “Kevin Eduardo Montiel y otros s /acceso indebido a sistemas informáticos y otros”, al tiempo de acusar a dos policías sindicados como los responsables de eliminar del prontuario informático de la Interpol Paraguay, las notificaciones rojas a Gianina García y a José Estigarribia.

Uno de ellos es el suboficial ayudante Kevin Eduardo Montiel Sanabria (22 años), señalado como autor del acceso indebido a sistemas informáticos; alteración de datos relevantes para la prueba; frustración de la persecución y ejecución penal; realización del hecho por funcionarios; cohecho pasivo agravado; y lavado de dinero.

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Mientras que, la oficial ayudante Gabriela Vasso Mosqueira (27), fue acusada como autora de frustración de la persecución y ejecución penal, y realización del hecho por funcionarios. Tanto para Vasso como para Montiel, la fiscala solicitó al juez Humberto Otazú a que eleve la causa a juicio oral y público.

Para el caso del suboficial Kevin Montiel y la oficial Gabriela Vasso, la fiscala pidió al juez Humberto Otazú que afronten juicio oral y público.

Además, Benítez pidió el comiso especial, sobre bienes incautados al suboficial ayudante Kevin Montiel, entre ellos las sumas de dinero como US$ 2.764 y G. 3.735.000.

Así también, una pistola 9mm, de la marca Taurus, modelo PT92, un automóvil Toyota Corolla Runx azul, con matrícula HAE 833, adquirido por G. 30.000.000 el 8 de agosto de 2023, al contado y en efectivo, aparentemente mediante el beneficio financiero ilícito obtenido por eliminar las alertas.

Policías habrían manipulado notificaciones de Gianina García y José Estigarribia

De acuerdo con los datos del Ministerio Público, Kevin Montiel prestó servicios en la División de Comunicaciones de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, en Paraguay. En ese contexto, se le asignó como función la administración del sistema informático denominado “i24/7”, mediante su superusuario “ip.kmontiel.py”, validó constantemente la actividad del usuario “nso.paraguay.py”, que significa Oficial de Seguridad Nacional (NSO).

Es así que, pudo mantener activo y usar el usuario para eliminar del sistema “i24/7”, la Notificación de Alerta Roja N.° A-1926/3-2022, emitida a nombre de Gianina Garcia Troche, el 25 de julio de 2023 a las 10:26; y también, eliminar la Notificación de Alerta Roja N.° A-2750/4-2022, sobre José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, el 11 de septiembre de 2023 a las 11:44.

También, de esa forma, se elminó la Notificación de Alerta Roja N.° A-7120/8-2023, a Gianina Garcia Troche, el 26 de septiembre del 2023 a las 20:54. Así también, con el usuario “ip.kmontiel.py”, el 9 de agosto de 2023, consultó en el sistema “i24/7”, el prontuario de Gianina García, sin documentaciones que respalden la autorización a dicha consulta.

Por su parte, Gabriela Vasso, quien también prestó servicios en la División de Operaciones de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Paraguay, consultó el 27 de septiembre de 2023, a las 16:27, el prontuario de José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, sin que haya documentación que autorice tal diligencia, omitiendo su deber de informar.

Policías crearon “superusuario” posteriormente usado para borrar notificaciones

En la acusación fiscal se indica que, el oficial segundo Hugo Javier Vallejos Rivas y el suboficial ayudante Kevin Eduardo Montiel Sanabria, tenían como una de sus funciones administrar el sistema informático denominado “i24/7”, a través de sus usuarios “ip.hvallejos.py” y “ip.kmontiel.py”, respectivamente, los cuales contaban con la atribución de las funciones de un “superusuario”.

Ese sistema informático, denominado “i24/7”, fue administrado por Vallejos y Montiel desde septiembre del año 2022. En este punto cabe señalar que la operación A Ultranza Py se ejecutó en febrero de 2022 y desde entonces ya estaban imputados Gianina García Troche y José Fernando Estigarribia.

Precio a ello, el superusuario “nso.paraguay.py”, el cual poseía un tiempo de caducidad de tres meses –desde su baja- vale decir, que en el mes de diciembre del año 2022, el citado usuario debió quedar inactivo.

Es así que, al tener acceso a esos superusuarios, Vallejos y Montiel tuvieron la potestad informática de crear y administrar a 17 usuarios asignados al Sistema “i24/7”, entre ellos, el usuario individualizado como “nso.paraguay.py”. Todos estos a su vez, contaban con atribuciones relativas a la elaboración, envío y recepción de notificaciones a la red de mensajería denominada “Radiomensaje de Interpol”, cuya base de datos central está en Lyon (Francia).

El escrito fiscal también revela que el ingreso al sistema “i24/7”, no solo se dió desde ordenadores de las oficinas de la Interpol – Paraguay, sino también desde ordenadores externos al sitio mencionado –previa autorización de los superusuarios- mediante el software TeamViewer.