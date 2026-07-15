Operativo en la Chacarita: incautan 104 dosis de crack y aprehenden a una mujer

Una mujer fue aprehendida en la noche del martes en la zona baja del barrio Ricardo Brugada, más conocido como la Chacarita, tras ser sorprendida con 104 dosis de presunto crack, cinco piedras de mayor tamaño de la misma sustancia y dinero en efectivo. El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento de Seguridad Turística en conjunto con efectivos de la Comisaría 5.ª Metropolitana.

La detenida fue identificada como Jorgelina Anahí Ramírez, y domiciliada en el mismo barrio donde se realizó el operativo. Además de la droga, los intervinientes incautaron una cartera de color negro y G. 186.000 en efectivo.

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Intentó huir al notar la presencia policial

De acuerdo con el informe oficial, los agentes realizaban una incursión preventiva a pie cuando observaron a la mujer en la vía pública, específicamente en la zona conocida como SUB 1, hacia el sector de Maracaná, en Ricardo Brugada.

Al percatarse de la presencia policial, la sospechosa intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptada. Según la Policía, durante el procedimiento se negó en todo momento a mostrar el contenido de la cartera que llevaba consigo.

Tras la verificación, los uniformados hallaron en el interior 104 dosis de presunto crack, cinco piedras de mayor tamaño de la misma sustancia y dinero en efectivo, por lo que fue trasladada a la sede policial para el procedimiento de rigor.

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Policía presume que la droga era para microtráfico

El subcomisario Juan Escurra explicó que el operativo forma parte de un esquema de incursiones preventivas impulsado por la Dirección de Policía de Asunción y ejecutado en distintos horarios en coordinación con la Comisaría 5.ª Metropolitana.

El jefe policial señaló que las cinco piedras incautadas podrían fraccionarse en entre 15 y 20 dosis adicionales cada una, lo que incrementaría considerablemente la cantidad de droga destinada a su distribución.

Aunque aclaró que la mujer no registra antecedentes penales ni existían denuncias previas que la vincularan con el microtráfico, sostuvo que la cantidad de sustancia encontrada permite presumir que estaba destinada a la comercialización.

No justificó la tenencia de la droga

Escurra indicó que la detenida no ofreció explicación sobre la procedencia ni la tenencia de la sustancia incautada y optó por guardar silencio durante la intervención.

La mujer acompañó a los agentes sin oponer resistencia hasta la dependencia policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.