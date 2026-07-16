Cae supuesto guardia infiel por asalto tipo comando en el edificio que custodiaba

El asalto se inició a las 03:44 del martes 9 de diciembre de 2025 en el edificio Fortaleza Boggiani, situado en la avenida Boggiani esquina R. I. 3 Corrales de Asunción.

El golpe fue perpetrado por un grupo tipo comando cuyos miembros se hicieron pasar por policías y que actuaron en al menos tres vehículos.

Los malvivientes, llamativamente, tenían el control del portón eléctrico, con el cual entraron a edificio sin inconvenientes.

De hecho, en los videos del atraco se nota que los asaltantes redujeron a los guardias de seguridad ya después de que accedieran al sector del estacionamiento.

Posteriormente, se dirigieron al área de ascensores, desde donde subieron al pisto 24 y violentaron el departamento ocupado por el empresario importador Miguel Ángel D’Ecclesiis Ferreira, de 59 años.

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Los maleantes manejaban perfectamente la disposición física del edificio, por lo que la Policía asume que tuvieron un informante dentro del lugar.

Investigación de asalto derivó en la detención del guardia de seguridad

Justamente, ese informante habría sido el jefe de los guardias de seguridad, Gustavo Castillo, argentino, de 36 años, quien no estaba trabajando en el momento en que llegaron los asaltantes.

Policías del Departamento de Investigaciones de Asunción consiguieron testimonios que señalan que el guardia ahora detenido fue el que facilitó el atraco, por lo que el fiscal Marcelo García de Zúñiga ordenó su detención y, seguramente, presentará una imputación.

Por el caso, ya fueron detenidos Cristhiam David Flecha Florentín, de 47 años, quien cayó el 13 de julio pasado en San Lorenzo; Cristhian Rubén Acosta Rivas, de 35 años, quien cayó el 11 de abril pasado en Asunción, y Édgar Aguilera Ruiz, de 26 años, quien cayó el 18 de diciembre del año pasado en Capiatá.

Sin embargo, tienen órdenes de captura vigentes Fidel Chaparro, de 54 años; Reinaldo Ramírez Espínola, de 59 años; Deybis Orialis Troche González, de 44 años; Julio César Martínez Ponce, de 35 años; Sergio Iván Fernández Roa, de 27 años; Derlis García Enciso, de 39 años, y Osvaldo André Martínez Campuzano, de 39 años.

La mayoría de estos ya tienen antecedentes penales, justamente por asalto.