Detienen a dos sospechosos por el asalto a la joyería de Asunción

La Policía Nacional detuvo a dos hombres durante un procedimiento realizado en San Lorenzo, en el marco de la investigación por el asalto a la joyería Victoria, ubicada en el barrio Carmelitas de Asunción.

El operativo fue ejecutado luego de tareas de inteligencia que permitieron identificar la vivienda donde presuntamente se encontraban los sospechosos.

Según los intervinientes, la intervención se realizó en el momento en que ambos se disponían a movilizarse, lo que facilitó su captura.

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Recuperaron dos vehículos robados

Durante el procedimiento fueron detenidos Cristhian David Flecha Florentín (47), quien contaba con una orden de captura pendiente por una causa de robo agravado, y Paolo Andrés Morínigo Gamarra (31), quien quedó aprehendido.

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La Policía también incautó una camioneta y un automóvil, ambos denunciados como robados el 24 de junio de 2026. Además, fueron requisadas cuatro matrículas vehiculares, una ganzúa de fabricación casera, un estilete, un destornillador, sogas, un quepis, cinta de embalaje y documentos relacionados con vehículos.

De acuerdo con el informe oficial, los ocupantes de los vehículos intentaron escapar al percatarse de la presencia policial e incluso habrían embestido contra los agentes, por lo que los intervinientes utilizaron la fuerza para reducirlos y concretar la detención.

Sospechan de vínculos con otros hechos de robo agravado

El director de Investigación de Hechos Punibles, comisario Javier Flores, señaló que la investigación continúa y que no se descarta la participación de otros integrantes de la estructura criminal.

Asimismo, indicó que existen sospechas de que los investigados también habrían participado en el asalto al depósito de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), ubicado en Mariano Roque Alonso.

En cuanto a los objetos sustraídos de la joyería, la Policía informó que fueron robadas joyas, principalmente de oro, aunque el valor total de lo sustraído aún no fue determinado.

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Uno de los detenidos rechaza las acusaciones

Tras su detención, Cristhian David Flecha Florentín manifestó que trabaja como mecánico y aseguró que es señalado como sospechoso debido a sus antecedentes judiciales.

Los investigadores, sin embargo, lo identifican como un presunto “levantador de vehículos” y sostienen que habría participado en el asalto a la joyería Victoria, además de cumplir un rol dentro de la logística de la organización criminal.