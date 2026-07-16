Preocupante aumento de incautaciones de drogas, armas y medicamentos en la frontera

La PRF retiró de circulación una gran cantidad de productos ilegales mediante diversos operativos de patrullaje en las rutas federales. En la mayoría de los casos, se trata de mercaderías de contrabando que presumiblemente ingresaron desde Paraguay.

Durante los primeros seis meses de este año, la PRF incautó 93 armas de fuego, lo que representa un crecimiento del 304,3% respecto al mismo período del año anterior.

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Las incautaciones de municiones registraron un incremento aún mayor, al pasar de 592 a 5.308 unidades, un aumento del 796,6%. Alrededor del 76% de estos procedimientos fueron posibles gracias a las inversiones en inteligencia policial.

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Otro aspecto destacado fue el combate al comercio ilegal de medicamentos. La PRF incautó 132.932 unidades durante el semestre, un volumen 286,3% superior al registrado en el mismo período de 2025. De ese total, 74.155 unidades correspondían a medicamentos para adelgazar.

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Los medicamentos para bajar de peso introducidos ilegalmente en Brasil no cuentan con garantías sobre su procedencia ni controles de calidad. Además, estos productos son transportados sin las condiciones adecuadas de conservación, lo que puede comprometer su eficacia y seguridad.

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Su utilización sin acompañamiento médico y sin prescripción también aumenta el riesgo de efectos adversos graves, agravado por la posibilidad de falsificación y adulteración de los productos. Las detenciones por contrabando y evasión fiscal acompañaron esta tendencia, con un aumento del 33,2% durante el semestre.

“Este año 2026 registramos en Paraná las mayores incautaciones tanto de fusiles como de medicamentos para adelgazar realizadas por la PRF en toda su historia en Brasil”, destacó el superintendente de la PRF en Paraná, Fernando César Oliveira.

Incautación de drogas

En cuanto a las incautaciones de drogas, la PRF retiró de circulación 90,55 toneladas de estupefacientes durante el primer semestre de 2026. La marihuana y sus derivados continuaron siendo las drogas más incautadas, con un total de 88 toneladas, frente a las 169 toneladas registradas en el mismo período del año anterior.

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En contrapartida, las incautaciones de cocaína aumentaron de 2,02 a 2,22 toneladas, lo que representa un crecimiento del 9,9%. El trabajo de inteligencia policial fue decisivo, ya que permitió concretar el 72% de las incautaciones de marihuana y el 74% de las incautaciones de cocaína realizadas por la PRF en Paraná.

El incremento de estos decomisos evidencia la presión que siguen ejerciendo las fuerzas de seguridad brasileñas sobre las rutas utilizadas por organizaciones criminales para el transporte de drogas, armas y productos ilegales provenientes de Paraguay.