Cones interviene instituto que funciona sin habilitación en Asunción

El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), intervino un instituto de educación superior, luego de una denuncia recibida, sobre el presunto funcionamiento irregular de una supuesta sede instalada en Asunción.

El local intervenido es el “Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales – Isics” e “IUSS – International University of Social Sciences” , según informaron desde el Consejo en un comunicado.

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La acción fue realizada luego de la denuncia de un abogado de nombre Christian Acevedo, quien es el director general del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales.

La denuncia, entre otros motivos, habla de una presunta usurpación de identidad, por parte de los administradores de la entidad educativa que fue intervenida.

Lo que dice el Cones sobre la intervención

El local verificado se encuentra en la ciudad de Asunción, sobre la calle Cerro Corá entre Mayor Fleitas y General Aquino, N.° 1859, y exhibe cartelería con las denominaciones “Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales – ISICS” e “IUSS – International University of Social Sciences”, dice el comunicado del Cones.

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“Si bien el local se encontraba cerrado al momento de la verificación, fue visualizada cartelería y aula equipada”, explican.

Agregan que no se cuenta con antecedentes de habilitación de sede de dicha institución en el lugar de referencia, siendo la misma, irregular.

“El local no registra habilitación del Cones para su funcionamiento ni para la implementación de ofertas académicas”, insiste el consejo en el comunicado. A continuación, recuerda a la ciudadanía la importancia de verificar, a través de los canales oficiales, la habilitación institucional y de las ofertas académicas antes de formalizar inscripciones o matriculaciones en instituciones de educación superior.