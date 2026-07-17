Policiales
17 de julio de 2026 a la - 10:21

Benjamín Aceval: detuvieron a presunto “organizador” de asaltos

Tres hombres esposados, sentados en un entorno al aire libre con expresión seria y manos cruzadas, rodeados de árboles y mobiliario informal.
Algunos de los detenidos hoy en el allanamiento en Benjamín Aceval.Gentileza

El jefe de Investigación de Delitos de la Policía Nacional dijo que uno de los detenidos hoy en un allanamiento en la ciudad de Benjamín Aceval es señalado por investigadores como el organizador de recientes hechos de asalto armado en el área metropolitana de Asunción.

Por ABC Color

En la mañana de este viernes, una comitiva fiscal-policial encabezada por el agente fiscal Itálico Rienzi allanó un inmueble en una zona rural de la localidad de Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes, y detuvo a varias personas sospechosas de haber participado en recientes hecho de asalto en el área metropolitana de Asunción.

El Ministerio Público y la Policía Nacional vinculan a los detenidos con un asalto perpetrado por personas armadas en diciembre de 2025 en el apartamento de un empresario en el edificio Fortaleza Boggiani de Asunción y con un asalto que transportaba medicamentos en las inmediaciones del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, el 28 de mayo de este año.

Además, no se descarta que la banda pueda estar relacionada al asalto a un depósito utilizado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde personas armadas robaron un cargamento de teléfonos celulares y medicamentos.

Habrían detenido a “organizador” de atracos

Imágenes de circuito cerrado muestran cómo una banda de criminales, con uniforme policial, ingresó a un edificio sobre la avenida Boggiani para un millonario asalto.
El asalto a un empresario en un edificio de apartamentos en Asunción, en diciembre de 2025, es uno de los hechos atribuidos a los detenidos hoy.

En conversación con ABC Cardinal este viernes, el comisario Javier Flores, jefe de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, explicó que un seguimiento por medio de grabaciones de cámaras de seguridad permitió identificar los vehículos utilizados por los asaltantes en el atraco cerca del aeropuerto.

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Esos datos técnicos e información de fuente humana permitieron que los investigadores determinaran la ubicación de uno de los principales sospechosos del hecho en el inmueble allanado hoy en Benjamín Aceval.

Los investigadores señalan a una de las personas detenidas hoy, Daybis Orialis Troche, como sospechoso de ser quien organizaba los atracos que la Policía y la Fiscalía atribuye a la banda.

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También fueron detenidos hoy Jorge Luis Riveros (32), Víctor Manuel Figueredo (31), Carlos Fernando Troche (29) y David Rodrigo Ríos (31).

El fiscal Rienzi manifestó que, con las detenciones realizadas hoy, se habría desarticulado aproximadamente el 40 por ciento de la estructura del grupo de asaltantes.

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