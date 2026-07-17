Carlos Antonio López: asesinan a un hombre frente a su vivienda esta madrugada

Agentes de la Comisaría 109ª informaron sobre la intervención tras un homicidio reportado en la madrugada de este viernes, en la colonia 7 de Agosto, ubicada en una zona rural del distrito de Carlos Antonio López, en el departamento de Itapúa. El hecho fue denunciado a través de una llamada al sistema 911 de la Policía Nacional.

La víctima fatal fue identificada como Roberto Daniel Benítez Vera (48), propietario de la vivienda. Según declaraciones de su pareja, Mirta Brizuela, el hombre fue acribillado por dos asaltantes, quienes llegaron al sitio.

Posteriormente, según la denuncia, los maleantes se llevaron una riñonera con dinero en efectivo, cuyo monto no se logró determinar por los intervinientes. El hombre fue auxiliado hasta el Centro de Salud de Carlos Antonio López, donde se constató su deceso.

La médica de turno, Celia Brítez, manifestó que el paciente llegó con heridas graves en el rostro, hombro y pierna, producidas aparentemente por disparos de arma de fuego.

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Investigan circunstancias

En el lugar fueron convocados agentes de los departamentos técnicos de Criminalística e Investigaciones. Además, se constituyó el agente fiscal de turno de la Unidad Penal de Mayor Otaño, Luis Alberto Caballero.

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Preliminarmente, se maneja el caso como un robo con resultado de muerte, pero llama la atención de los investigadores el actuar de los maleantes. Supuestamente, también se llevaron una escopeta, propiedad de la víctima.

Lo declarado por la testigo fue que, tras escuchar ruidos, el hombre salió a verificar, momento en que fue acribillado por los maleantes, que serían dos hombres que actuaron encapuchados. Posteriormente, supuestamente pedían el dinero.

Roberto Benítez había sido aprehendido en el año 2024, en el marco de la investigación de un homicidio en la misma compañía.