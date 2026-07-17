Esto dijo el supuesto “cabecilla de asaltos” detenido tras allanamientos

Tras ser detenido, Deybis Troche calificó el operativo como “una farsa, una estupidez tremenda”. Según Investigación de Delitos de la Policía Nacional, él seria el organizador de varios asaltos en el área metropolitana de Asunción.
En la madrugada de hoy viernes fue detenido junto a varias personas en una zona rural de Benjamín Aceval. “Está un sobrino mío, un cuñado... Desde ayer a la tarde estamos acá con un señor que cumplió años. Vinimos para ir a la pesca. Toda una farsa es“, afirmó ante los medios tras ese operativo.
Aseguró que el operativo se realiza debido a que él en el mes de enero habló con la prensa para denunciar que es víctima de una persecución policial y nombró a un alto jefe.
“Acá hay gente inocente. Nosotros vinimos a pescar, yo tengo mi comercio, mi negocio, yo me dedico a la venta de ropas americanas. Vivo en Areguá”, resaltó.
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Admitió que tiene varios antecedentes penales pero aseguró que son causas antiguas y que pese a que vienen acusándolo desde el año pasado de varios hechos, nunca encuentra ningún expediente en la Fiscalía.
“No puedo salir ni para un arroyo, tengo que estar todo el tiempo bajo cámara. Ahí tienen nuestros teléfonos, pueden ver. Somos comerciantes, nada que ver con piratas del asfalto como están diciendo”, sostuvo ante los medios.
¿Por qué habla de persecución?
Consultado respecto al origen de la persecución, señaló que cree que es porque tuvo “cruces” con un comisario. Recalcó que sí tiene “dos antecedentes” pero dijo que hoy le están creando “muchos más”. “En cuatro causas me quisieron involucrar este año”, sostuvo.
Dijo desconocer qué tienen en su contra para detenerlo hoy, pero recordó que en ocasiones anteriores ya lo acusaron de hechos similares, pero que supuestamente nunca su abogado encuentra nada en su contra en la Fiscalía.
“Yo tengo seis criaturas, todo el tiempo estoy en mi negocio. Una payasada es esto. Traigan algo concreto y déjenme tranquilo. Yo estoy muy tranquilo. Ojalá que se haga justicia. No es bueno esto. Es un daño a mi familia”. enfatizó.
Incluso aseveró que hace cuatro días su abogado estuvo por la Fiscalía para pedir la carpeta fiscal de las otras causas, pero que el agente encargado estaba de vacaciones, por lo cual desconocía la existencia de una orden de captura en su contra.
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