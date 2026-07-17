Policía aprehende a dos personas en Asunción e incauta motocicleta sin chapa

Agentes de la Comisaría 11ª Metropolitana aprehendieron este jueves a un joven de 20 años y a un adolescente de 16 durante un procedimiento realizado sobre la avenida Mariscal López casi Capitán Victoriano Bueno, en el barrio Villa Aurelia de Asunción.

El operativo derivó además en la incautación de una motocicleta sin chapa, prendas de vestir de marca, cartuchos sin percutir, cascos y un teléfono celular, todos considerados de dudosa procedencia mientras prosigue la investigación.

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Uno de los aprehendidos incumplía arresto domiciliario

De acuerdo con el informe policial, uno de los intervenidos fue identificado como Thiago Javier Aquino, de 20 años, quien contaba con una medida cautelar de arresto domiciliario en una causa por supuesto hurto agravado.

Al verificar sus datos en el sistema informático de la Policía Nacional, los agentes constataron que el joven se encontraba fuera del lugar donde debía cumplir la medida judicial, por lo que quedó detenido por el presunto incumplimiento de la disposición.

El segundo aprehendido es un adolescente de 16 años, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes conforme al procedimiento establecido para menores de edad.

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Incautan motocicleta y otros objetos

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una motocicleta Kenton DKR de color negro, que circulaba sin chapa.

Asimismo, fueron decomisadas varias prendas deportivas de la marca Nike, tres cartuchos sin percutir, dos cascos protectores y un teléfono celular Samsung, elementos cuya procedencia deberá ser determinada en el curso de la investigación.

Fiscalía investiga el caso

El procedimiento fue comunicado al fiscal Federico Leguizamón, de la Unidad Penal N.º 1 de la Fiscalía Barrial N.º 2, quien dispuso las diligencias correspondientes.

La Policía Nacional informó que continúa con las averiguaciones para establecer el origen de los objetos incautados y determinar si guardan relación con hechos punibles denunciados recientemente.