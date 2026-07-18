Capiatá: capturan a presunto autor de intento de homicidio durante fiesta patronal

Un operativo del Grupo Lince permitió la captura de un joven de 21 años, sindicado como presunto autor de un intento de homicidio registrado durante la fiesta patronal de la capilla Virgen del Carmen, en la compañía Toledo Cañada, de Capiatá. El sospechoso intentó huir al notar la presencia policial, pero fue alcanzado tras una persecución.

Durante la intervención, los agentes incautaron un revólver calibre 22 que, según la denuncia, habría sido utilizado para agredir a la víctima durante el ataque.

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La denuncia movilizó el operativo policial

El comisario Arnaldo Valdez, jefe de la Comisaría 59.ª Toledo Cañada, explicó que el hecho se originó tras una pelea entre personas conocidas de la zona.

Según relató, el hermano de la víctima acudió a la comisaría para denunciar que el presunto agresor había golpeado a su familiar con la culata de un arma de fuego y además lo amenazó de muerte.

Con esa información, los agentes se dirigieron hasta el sitio donde aún se desarrollaba la fiesta patronal y localizaron al sospechoso.

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Intentó escapar al ver a la Policía

De acuerdo con el jefe policial, el joven reaccionó al percatarse de la presencia de los uniformados y emprendió la fuga.

Durante la persecución, de aproximadamente dos cuadras, se le cayó un revólver calibre 22, que fue recuperado e incautado por los agentes del Grupo Lince antes de concretar la aprehensión.

El comisario indicó que el detenido es conocido en la comunidad y que frecuentemente es mencionado en distintos hechos, aunque aclaró que anteriormente no existían denuncias formales ni había sido sorprendido en flagrancia.

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Víctima denunció golpes con la culata del revólver

La víctima fue identificada como Sebastián Gamarra Troche. Según la denuncia presentada por su hermano, Diego Gamarra Troche, fue atacado por Pedro Pablo Paredez y otro hombre identificado como Isaías Pereira.

El denunciante sostuvo que ambos lo agredieron físicamente y que Paredez le aplicó golpes en la cabeza con la culata del revólver posteriormente incautado por la Policía.

El comisario Valdez señaló además que el arma era utilizada para intimidar a las personas y que su tenencia era irregular.

La investigación sigue abierta

Por disposición de la fiscala Carolina Martínez, Pedro Pablo Paredez quedó detenido y a disposición del Ministerio Público.

Entretanto, la Policía y la Fiscalía continúan las investigaciones para localizar al segundo presunto implicado y esclarecer plenamente las circunstancias del caso.