Defensa de mujer que disparó contra su exmarido alega “excitación emotiva”: esta es su versión

La defensa de la mujer que fue aprehendida tras disparar contra su exmarido en el Palacio de Justicia de Luque aseguró que la procesada permanece privada de libertad junto a su bebé de dos meses sin que se haya realizado la audiencia de imposición de medidas.

El abogado René Monges afirmó que su defendida permanece desde la mañana del jueves en la Comisaría Tercera de Luque y criticó la demora para que el Juzgado de Garantías convoque a la audiencia correspondiente.

“Está detenida desde ayer, aproximadamente a las 11:00, y todavía no fue llamada por el Juzgado de Garantías para sustanciar su audiencia de imposición de medidas”, señaló.

El defensor indicó que recorrió distintos juzgados buscando información sobre la causa, pero encontró versiones contradictorias respecto a cuál de ellos debía intervenir.

“Se pasan la pelota entre Garantías Uno, Garantías Dos y Garantías Tres. Unos dicen que recibieron la imputación y otros que todavía no. No sé cuál es realmente la situación”, sostuvo.

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Está detenida “en los pasillos” junto a su bebé

Monges también relató que la mujer permanece en la dependencia policial con su hijo de apenas dos meses, que depende de ella por la lactancia materna exclusiva.

Explicó que inicialmente la madre se encontraba en un calabozo con el bebé y que, tras una gestión de la defensa, fue trasladada “al pasillo” de la comisaría.

“La comisaría tampoco cuenta con un lugar apropiado. Está en el pasillo con su bebé en brazos y, por suerte, al menos lo está amamantando”, expresó.

El abogado agregó que las condiciones del lugar no son las ideales para una madre con un recién nacido.

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La versión de la defensa sobre el trasfondo

Según Monges, su clienta le relató que mantiene desde hace años conflictos con su expareja, con quien tiene tres hijos biológicos, además de una “reconocida vía judicial”.

El abogado señaló que la mujer también le manifestó que el hombre fue investigado anteriormente por un supuesto hecho de abuso sexual contra una de las hijas reconocidas legalmente por él. Sin embargo, aclaró que esos antecedentes corresponden exclusivamente al relato de la procesada y que aún debe revisar el expediente para conocer los detalles del caso.

“Tengo que interiorizarme en esas causas para saber por qué fue imputado, detenido y bajo qué figura recuperó su libertad”, acotó.

Asimismo, indicó que la mujer también le denunció presuntos episodios de hostigamiento psicológico, verbal y económico por parte de su expareja.

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“Actuó bajo una excitación emotiva”, sostiene el abogado

El defensor explicó que el incidente ocurrió luego de una audiencia por prestación alimentaria. Según su relato, el hombre había propuesto abonar G. 350.000 mensuales para la manutención de cinco hijos, pero el juzgado fijó provisionalmente la asistencia en G. 750.000.

Monges afirmó que, tras la audiencia, el hombre se retiró del lugar y su clienta intentó hablar con él. Fue en ese momento, según la versión de la defensa, cuando ocurrió el ataque.

El abogado sostuvo que la estrategia de la defensa se basa en la figura de la “excitación emotiva”, prevista en el numeral 1 del inciso 3 del artículo 105 del Código Penal, que contempla circunstancias en las que una persona actúa impulsada por una alteración emocional extrema.

“Eso es lo que realmente ocurrió: una excitación emotiva que la impulsó a realizar los hechos. No hay un justificativo para lo que hizo, pero sí una situación emotiva donde la persona, según ella relata, seguía hostigándola, no cumplía con la asistencia económica y existían otros conflictos que terminaron desencadenando esta reacción”, manifestó Monges.

Solicitarán arresto domiciliario

Finalmente, el abogado adelantó que solicitará el arresto domiciliario durante la audiencia de imposición de medidas.

Argumentó que la mujer es madre de cinco hijos menores de edad, entre ellos el bebé de dos meses que permanece con ella en la comisaría, y sostuvo que es el sostén económico de su familia. Sus hijos tienen entre 13 años y dos meses. Por ese motivo, también pedirán que tenga permiso para ir a trabajar.