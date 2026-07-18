Delincuentes extorsionan por 30.000 reales a productor brasileño en Amambay

Un productor brasileño de maíz afincado en el área rural de Cerro Corá, departamento de Amambay, identificado como Luis Carlos Piesanti, de 64 años, denunció que encontró un manuscrito extorsivo y amenazante en su propiedad.

Según la denuncia presentada ante la Comisaría 9 de Cerro Corá, los desconocidos que dejaron la pancarta exigieron la suma de 30.000 reales , amenazando con quemar la casa del brasileño si no reciben el dinero.

Si bien en una parte del escrito figuran las siglas 'PCC’, en alusión al grupo criminal brasileño Primer Comando Capital, el hecho aún no es atribuido oficialmente a dicha facción ya que delincuentes comunes o de otro grupo también pueden hacerse pasar por membros del PCC, indicaron los investigadores.

No es la primera vez

El subcomisario Armando Velázquez, subjefe de la Comisaría 9 de Cerro Corá, manifestó que, según expresiones del denunciante, no es la primera vez que es extorsionado.

“Hubo casos anteriores y el productor cumplió, les pagó, ya perdió una buena cantidad de dinero en manos de los extorsionadores”, dijo el uniformado, quien aclaró que la víctima no tiene identificados a los delincuentes.

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