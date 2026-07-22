Fingieron comprar un celular para asaltarlo: Policía frustra el robo y detiene a un sospechoso

Lo que parecía una venta de un teléfono celular terminó en un intento de robo agravado frustrado gracias a que la víctima desconfiaba del supuesto comprador y solicitó acompañamiento policial. El procedimiento permitió la captura de uno de los presuntos delincuentes y la recuperación de un iPhone 15 Pro Max, mientras al menos otro sospechoso logró escapar tras un intercambio de disparos.

El hecho ocurrió en la noche del martes, en las inmediaciones de la plaza 16 de Agosto, en el barrio Anahí de San Lorenzo. Según la Policía, el comerciante Gonzalo Nicolás Martínez Franco, de 32 años, había acordado la venta del teléfono con una persona que lo contactó a través de WhatsApp bajo el nombre de “Osmar Brizuela”.

Lea más: Loma Pytã: Dos detenidos por robar un televisor de una lavandería

La víctima sospechó y pidió custodia policial

El suboficial Víctor Toledo, de la Comisaría 62ª Kennedy de Capiatá, relató que el comerciante acudió previamente a la sede policial para solicitar acompañamiento, debido a que la forma de comunicarse del supuesto comprador le resultó sospechosa.

Dos agentes abordaron la camioneta de la víctima y se ocultaron en el asiento trasero mientras se dirigían al lugar inicialmente pactado. Sin embargo, el supuesto cliente cambió la ubicación y finalmente citó al vendedor en las inmediaciones de la plaza 16 de Agosto.

Tras unos diez minutos de espera, dos hombres se acercaron al lado del acompañante del vehículo. El comerciante descendió para encontrarse con ellos y, según el informe policial, uno de los sospechosos desenfundó una pistola y lo amenazó con la frase: “Ape eperdepa má”, mientras su cómplice se apoderaba del teléfono celular.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: abuelo repelió a tiros a ladrones que intentaron entrar a su casa

Hubo disparos y un sospechoso fue capturado

Al percatarse del asalto, los policías descendieron del vehículo e intentaron reducir a los sospechosos. En ese momento, el hombre armado apuntó tanto a la víctima como a los intervinientes, por lo que los uniformados realizaron disparos para neutralizar el peligro.

Durante el procedimiento fue detenido Óscar Isacio Meza Sánchez, de 25 años, mientras que el teléfono celular fue recuperado. El presunto autor que portaba el arma consiguió escapar y, según el detenido, sería un hombre identificado como Juan Britos, cuya búsqueda continúa.

De acuerdo con vecinos de la zona, el grupo estaba conformado por cuatro personas que llegaron al sitio a bordo de dos motocicletas.

Lea más: Limpio: capturan al segundo implicado en asalto a una vivienda

Investigan a toda la banda

El suboficial Toledo indicó que el detenido no registra antecedentes penales y que durante su declaración brindó información sobre la identidad de uno de sus presuntos cómplices, aunque evitó ofrecer mayores detalles para no entorpecer la investigación.

El procedimiento fue comunicado a la fiscal Viviana Duarte, de la Unidad Penal N° 7 de San Lorenzo, quien dispuso que el aprehendido permanezca detenido en la Comisaría 31ª de Reducto mientras continúan las diligencias.