Video: cae presunto asaltante que despojó de su arma a un guardia de seguridad en Villa Elisa

Un video de circuito cerrado registró el momento en que un guardia de seguridad fue asaltado por dos delincuentes en Villa Elisa. A partir de la investigación del caso, la Policía Nacional detuvo este miércoles a uno de los presuntos responsables durante un allanamiento realizado en Fernando de la Mora, donde además incautó prendas de vestir y cartuchos que serán sometidos a pericias.

El procedimiento fue ejecutado por agentes de la Comisaría 11ª Central Arroyo Seco, con acompañamiento de la fiscala Mariela Hicks, en prosecución de la investigación del robo agravado ocurrido durante la madrugada del martes.

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El asalto quedó registrado en video

Las imágenes de circuito cerrado muestran el momento en que dos hombres interceptan al guardia de seguridad mientras cumplía funciones. Según la investigación, ambos actuaron con rapidez para reducir a la víctima y despojarla de su arma reglamentaria antes de escapar.

La suboficial Daisy Cubilla, de la Comisaría 11ª Central, informó que el hecho ocurrió alrededor de la 01:00 y que los sospechosos habrían utilizado una réplica de arma de fuego para intimidar al trabajador y concretar el robo.

Tras analizar las evidencias y realizar tareas investigativas, los agentes lograron identificar a los presuntos autores y solicitar las correspondientes órdenes de detención.

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Allanamiento y evidencias

El allanamiento se realizó alrededor de las 13:30 en una vivienda ubicada sobre las calles Ceferino Ruiz y Capitán Figari, en la zona sur de Fernando de la Mora.

En el lugar fue aprehendido Giovanni Elber Miranda Fernández, de 23 años, quien, de acuerdo con la Policía, registra un antecedente por reducción en 2026.

Durante el procedimiento fueron incautados un abrigo tipo canguro rojo, un pantalón deportivo negro, un par de calzados deportivos marca Nike y cinco cartuchos calibre 38 sin percutir, elementos que, según los investigadores, guardarían relación con el caso.

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Buscan al segundo sospechoso

La suboficial Cubilla señaló que la aprehensión fue el resultado de la investigación iniciada tras la denuncia del robo agravado y que las diligencias continúan para identificar y capturar al segundo implicado.

El detenido quedó a disposición de la fiscala Mariela Hicks, mientras que las evidencias fueron remitidas al Ministerio Público para las pericias correspondientes.

La Policía también prosigue con la búsqueda del arma reglamentaria sustraída al guardia de seguridad, cuyo violento asalto quedó registrado en el video de circuito cerrado que forma parte de la investigación.