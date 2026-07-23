Con seis antecedentes, detienen a hombre acusado de robar una garrafa en el Mercado 4

Un hombre con antecedentes por hechos contra la propiedad fue detenido por agentes de la Comisaría 3ª de Asunción luego de presuntamente ingresar a un local de venta de comidas rápidas y robar una garrafa de 10 kilos.

El procedimiento se realizó tras el análisis de imágenes de circuito cerrado, que permitieron a los agentes seguir el rastro del sospechoso y lograr su aprehensión en inmediaciones del Mercado 4, sobre la calle Pettirossi.

El objeto hurtado fue recuperado y posteriormente entregado a la víctima.

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Rompió candados para ingresar al local

El subcomisario Juan González, jefe de la Comisaría 3ª, explicó que el hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles en un comercio ubicado sobre la calle Mayor Fleitas casi Pettirossi, dedicado a la venta de asaditos y hamburguesas.

Según el informe policial, el sospechoso habría ingresado al local luego de violentar el candado de seguridad del acceso. Posteriormente, también rompió el sistema de seguridad que protegía la garrafa de gas, que se encontraba bajo llave.

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Tras recibir la denuncia y acceder a las imágenes de circuito cerrado, los agentes iniciaron la búsqueda del presunto autor.

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Detenido con varios antecedentes

El aprehendido fue identificado como José David Godoy Cruz, de 32 años, quien cuenta con antecedentes por varios hechos punibles contra la propiedad.

Según los registros policiales, posee antecedentes por hurto (2019), hurto agravado (2021), tentativa de robo (2022), hurto agravado (2024) y hurto agravado (2025), sumando seis causas vinculadas a hechos similares.

La detención se concretó en la vía pública, en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el robo, específicamente en la zona del Mercado 4.

A disposición del Ministerio Público

El subcomisario González señaló que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público, mientras que la garrafa de 10 kilos, de color amarillo, fue recuperada y devuelta a la propietaria.