Despiden a suboficial oriundo de Juan Manuel Frutos, asesinado en ataque en Canindeyú

En el atentado contra el Puesto Policial N° 4, de Naranjito, también fueron asesinados el suboficial inspector Herminio Ojeda González y el funcionario Josemar Escobar Piris, quien colaboraba como secretario de la dependencia policial.

El jefe de la Comisaría de Juan Manuel Frutos, comisario principal Victorino Bogado González, manifestó que el cuerpo del uniformado fue recibido por sus camaradas para luego ser trasladado hasta la compañía 3 de Febrero, de su ciudad natal, donde será sepultado en horas de la tarde.

El comisario recordó que trabajó junto a Atilio Martínez durante el año 2022 en la Comisaría 21ª de Colonia Torín, en el distrito de Doctor J. Eulogio Estigarribia, y lo describió como un policía ejemplar.

"Fue un excelente personal, un excelente compañero de trabajo. Lastimosamente perdió la vida en manos de criminales“, expresó con visible pesar.

Agregó que durante toda su trayectoria cumplió con responsabilidad las funciones encomendadas dentro de la Policía Nacional y que nunca recibió observaciones sobre su desempeño.

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Asimismo, indicó que gran parte de la carrera policial del suboficial transcurrió en el departamento de Caaguazú, donde prestó servicios en distintas dependencias policiales.

Consultado sobre las condiciones de seguridad en el puesto policial atacado, el jefe policial señaló que no maneja detalles debido a que el procedimiento ocurrió en otro departamento, aunque lamentó que el ataque haya acabado con la vida de efectivos.

El ataque ocurrió en la noche del martes, cuando un grupo comando integrado por entre 20 y 30 hombres armados irrumpió en el puesto policial, donde además de acabar con la vida de tres personas, incendiaron completamente la sede y varios vehículos antes de fugarse.

La familia del suboficial mayor asesinado Atilio Martínez Barrios (40) está compuesta por varios uniformados de la Policía Nacional y todos coincidieron que las filas policiales se encuentran abandonadas, sin equipamientos necesarios y en una total precariedad. Pidieron al Gobierno y al Ministerio de Interior tomar en serio la seguridad del país y garantizar el trabajo eficiente de los uniformados.