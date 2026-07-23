Ataque en Canindeyú: 24 horas después, ¿qué sabe el CODI sobre los atacantes?

Poco más de 24 horas después del ataque por parte de entre 20 y 30 personas armadas a un puesto policial en la colonia Naranjito del distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, prosiguen en ese departamento del norte del país la búsqueda de los atacantes y los trabajos de inteligencia que apuntan a identificarlos.

El Gobierno y las fuerzas de seguridad trabajan sobre la hipótesis de que el ataque, en el que fueron asesinados dos agentes de la Policía Nacional y un funcionario civil del puesto policial, fue perpetrado por un grupo criminal bien organizado, equipado con armas largas, pero no ha confirmado aún cuál sería la organización específica detrás del hecho.

Las hipótesis que han sonado con más fuerza desde ayer apuntan al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o a la organización criminal encabezada por el narcotraficante Felipe Santiago Acosta, alias ‘Macho’. La zona en que ocurrió el ataque es considerada parte de las áreas de influencia de ambos grupos.

Indicios apuntan a “cualquiera” de los grupos

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el general Alberto Gaona, comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), la fuerza militar desplegada en el norte del país para el combate al crimen organizado y al EPP, dijo que los indicios que dejó el ataque “llevan a cualquiera” de esos dos grupos, ya que ambos tienen los conocimientos necesarios y “están en condiciones de realizar ese tipo de actividad”.

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Por lo tanto, los trabajos de planificación para el despliegue de efectivos militares se realizan con esas hipótesis como base, explicó.

Es “complicado” que el EPP tenga los números

En los últimos años, el Gobierno ha afirmado que la fuerza operativa y capacidad de acción del EPP se ha visto muy reducida, por lo que sería llamativo que un ataque como el realizado en Naranjito, con hasta 30 atacantes, haya sido perpetrado por ese grupo.

“La cantidad de 20 o 30 es un número importante para decir que es una actividad realizada (por el EPP)”, dijo el general Gaona, quien señaló que se cree que el EPP actualmente opera en células compuestas por no más de 10 a 12 personas.

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Añadió que “por cuestiones de cronología es un poco complicado” que el EPP haya alcanzado la “fuerza efectiva” para un ataque como el de Ybyrarobaná.

Sin embargo, enfatizó que hace falta más información de inteligencia confirmada para poder atribuir con certeza el ataque a uno u otro grupo.

“El trabajo de inteligencia es un proceso, no es algo que viene a manera de una canilla abierta en cuanto a la información, es algo que sale conforme al trabajo, los datos y la evaluación que se hace de todo ese conjunto”, dijo.

Despliegue militar en Canindeyú

Mientras continúan los trabajos de inteligencia, efectivos del CODI están cubriendo “puntos de interés” y “vías de acceso” en la zona del incidente, y el general Gaona afirmó que los movimientos de las fuerzas militares se están realizando con cierta discreción.

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“El objetivo no es que se vea mucho movimiento, eso llama la atención y si esa gente nos tiene a vista van a estar siempre huyendo”, declaró.