Cantidad de crímenes cometidos por el EPP en los últimos 20 años

El nuevo ataque perpetrado probablemente por el grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se produjo a las 22:30 de ayer, en el puesto policial 4 de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú.

La citada unidad policial queda en la Ruta PY03, específicamente en las coordenadas 24° 28′ 02.4″ S, 55° 11′ 49.4″ W, en un predio en el que había una construcción antigua de madera, que quedó destruida, y un edificio de material que aún estaba en construcción, que también se quemó por completo.

Los policías asesinados fueron identificados como suboficial mayor Atilio Martínez Barrios, de 40 años, y suboficial inspector Herminio Ojeda González, de 33 años. Con ellos murió un vecino de la zona, Josemar Escobar Piris, de 37 años, quien los acompañaba circunstancialmente en ese momento.

En tanto que el policía herido resultó ser el suboficial mayor Víctor Raúl Gavilán, de 47 años, y el agente que escapó ileso fue el suboficial inspector Édgar Adalberto Núñez Vázquez, de 36 años.

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Con estas víctimas, la banda armada acumula ahora al menos 48 civiles muertos.

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Los últimos civiles asesinados habían sido Héctor Vera Florentín, de 46 años; Luis Carlos Benítez Villalba, de 40 años, y José Javier González Irala, de 32 años, cuyos cuerpos de hecho quedaron prácticamente desintegrados el 13 de febrero de 2024 al sufrir un atentado con bomba en un camino rural que conecta las estancias Paraíso y San Jorge, en la zona conocida como Mbarakaja’i, ya en el departamento de Amambay, aunque a solo 80 metros de la línea imaginaria que la separa del departamento de Concepción.

En ese atentado, resultó herido Édgar González, de 41 años. Los cuatro hombres estaban transportando una carga de marihuana prensada de más de 300 kilos en una camioneta Toyota Hilux que pisó un artefacto explosivo enterrado por los terroristas en el camino de arena.

Policías asesinados por el EPP

Por otro lado, con los dos suboficiales de Naranjito, ya suman 20 los agentes de la Policía Nacional (PN) asesinados por el EPP.

Los últimos habían sido el suboficial mayor Agustín Romero (40), el suboficial primero Crispín Rojas Pereira (34) y el suboficial primero Roque Salinas Salinas (28), quienes fueron capturados, torturados y ejecutados el 17 de julio de 2015 en la colonia Yaguareté Forest del departamento de San Pedro.

Estos regresaban a su unidad en una patrullera que fue emboscada en un camino rural que en ese entonces aún no estaba asfaltado. Tras matarlos, los sacaron de su patrullera y quemaron el móvil policial.

Militares entre víctimas del EPP

Los criminales del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) también ya asesinaron a 14 militares.

Los últimos fueron el sargento primero Lauro Ramón Monzón Acosta (30), sargento primero Eulalio Espinoza (29) y sargento primero Mauricio Pérez Paredes (26), quienes murieron el 29 de julio de 2021 en un atentado con bombas contra un convoy del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) en un camino de la estancia Pa’i Kuara, aún en jurisdicción del departamento de San Pedro, pero justo en el límite con los departamentos de Amambay y Concepción.

Los terroristas detonaron una garrafa que era para 13 kilos de gas, que la llenaron de explosivos y metrallas que enterraron en el camino de un camión militar en el que iban los tres jóvenes uniformados.

Así, sumando los 48 civiles, 20 policías y 14 militares, en total el EPP ya mató a 82 personas desde el primer homicidio atribuido al actual brazo armado, que fue el de Cecilia Mariana Cubas Gusinky (31), quien fue secuestrada en 2004 en San Lorenzo y encontrada en 2005 en Ñemby.