Atentado tipo mafioso en Hernandarias tras captura de la Abuelita

La operación Matriarcado de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se ejecutó ayer jueves en una casa del barrio Santo Domingo de la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.

La principal detenida resultó ser Hipólita Penayo Mendieta, de 77 años, alias Abuelita, quien supuestamente era la líder de “una estructura conformada por allegados suyos, quienes, en el campo del microtráfico, lograban colocar cientos de dosis de chespi en el mercado ilícito”, según el boletín emitido por la Senad.

“Sus avanzada edad no era impedimento para que la mujer manejara un importante mercado de drogas. Para ello, contaba con una red de distribuidores que respondían a sus órdenes”, añade el reporte de los intervinientes.

El allanamiento a la casa de Abuelita fue encabezado por el fiscal de Narcotráfico de la región, Luis Fernando Escobar Boisville.

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Los antidrogas encontraron en el lugar a otros supuestos colaboradores de Abuelita, entre ellos dos menores de edad, “quienes acataban las directrices de la matrona del microtráfico”.

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Estos fueron identificados como Antonio David Caballero Rojas, de 26 años; Luis Alexis Sosa Velázquez, de 19 años; una joven de 17 años y un adolescente de 15 años.

En la casa se hallaron casi 1.000 dosis de crack.

Festejo de los vecinos y atentado de sicarios

“Vecinos del barrio Santo Domingo, con la paciencia colmada por los estragos que se generaban en torno a la figura de Hipólita Penayo Mendieta, de 77 años, salieron a festejar su captura”, informó la Senad luego de la detención de Abuelita en la operación Matriarcado.

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Según los datos, los pobladores de ese barrio incluso usaron petardos para celebrar la detención de la veterana traficante. De hecho, fueron ellos mismos los que la denunciaron.

Ya esta madrugada, dos sicarios que actuaron en una motocicleta atacaron a balazos la casa de una de las vecinas que denunciaron a Abuelita e incluso dejaron panfletos frente a la vivienda.

Las hojas blancas tenían escritos un mensaje que decía “De parte de la Abuelita”.

Policías de la comisaría 5ª de Hernandarias informó el suceso a la Dirección de Policía de Alto Paraná, que a su vez ordenó el despliegue de efectivos para tratar de identificar a los autores del amedrentamiento, que fueron grabados por cámaras de seguridad.