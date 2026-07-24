Campesinos niegan vínculos con el EPP e instan al Gobierno a investigar

Recientemente, una pericia balística efectuada por la Policía Nacional (PN) confirmó que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) perpetró el ataque contra el puesto policial de la colonia Naranjito, en el que fueron asesinados dos suboficiales y un civil. Los investigadores también apuntan que “campesinos radicalizados” de esa región se habrían incorporado a la banda criminal.

Al respecto, Roberto Mancuello, dirigente campesino del asentamiento Primero de Marzo, desmintió las sospechas del Gobierno y sostuvo que su “colonia” se caracteriza por gente que trabaja en la tierra.

Como parte de su idea, el líder campesino negó categóricamente cualquier vínculo con grupos armados y por esto enfatizó que la comunidad se encuentra abierta para que las autoridades verifiquen la realidad del lugar.

“La colonia está abierta; estamos a disposición”, afirmó.

Lea más: Ataque en Canindeyú: EPP está aliado con narcotraficantes, dice ministro

Pericia balística y campesinos armados

Sobre los peritajes balísticos que vincularían armas de la zona con ataques a policías, Mancuello deslindó cualquier tipo de responsabilidades de la comunidad, mientras que sobre unas imágenes viralizadas durante una manifestación donde se veía a un grupo de personas con armas largas, alegó desconocer quiénes son.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, reiteró que el trabajo investigativo debe ser realizado por los Servicios de Inteligencia del Ministerio del Interior y no por ellos.

En lo que refiere al asentamiento dijo que este alberga a unas 500 a 600 familias y se destaca por su autogestión, algo que les permitió construir escuelas, iglesias, pozos artesianos y un pequeño puesto de salud.

Finalmente, el dirigente resaltó que se trata de una “colonia” que busca ser reconocida, por lo que instó al Gobierno que se acerque a regularizar y legalizar las tierras.

Lea más: Las revelaciones de la autopsia al civil asesinado en el puesto policial de Canindeyú