Esto revela la autopsia al civil asesinado en puesto policial de Canindeyú

Dos agentes de la Policía Nacional y un funcionario civil fueron asesinados la noche del pasado martes en un puesto policial de la colonia Naranjito del distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, en un ataque que el Gobierno afirma fue perpetrado por el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El ataque fue perpetrado por entre 20 y 30 personas equipadas con armas largas y bombas incendiarias ‘molotov’, quienes ejecutaron a los suboficiales de Policía Atilio Martínez Barrios (40) y Herminio Ojeda González (33) y a Josemar Escobar Piris (37), un civil que trabajaba como secretario en el puesto policial.

El Ministerio Público reveló ayer los resultados de las autopsias practicadas a los dos policías, indicando que ambos uniformados fueron ejecutados luego de ser incapacitados y sus cuerpos fueron quemados.

“Un solo tiro mortal”

La Fiscalía concluyó hoy la autopsia al tercer fallecido, el civil Josemar Escobar, que revela que su muerte se produjo en circunstancias distintas a las de los policías.

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En conversación con ABC Color, el doctor Pablo Lemir, jefe de Medicina Forense del Ministerio Público, reportó que la muerte de Escobar fue causada por “un solo tiro mortal” que ingresó por la región lumbar posterior del cuerpo de la víctima y causó lesiones fatales en los pulmones y grandes vasos sanguíneos antes de salir cerca del rostro.

La trayectoria del proyectil dentro del cuerpo de la víctima insinúa que Escobar “probablemente se trató de cubrir” poniéndose en cuclillas, señaló el médico.

No hay heridas de ejecución o quemaduras

Añadió que, si bien la muerte de Escobar no fue instantánea tras ser alcanzado por el proyectil –que habría sido disparado por un fusil–, su agonía solo habría durado unos minutos.

Además de la herida mortal, el cuerpo de Escobar presenta “ingresos de esquirlas”, también en la espalda, probablemente fragmentos de proyectiles múltiples de escopeta.

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El doctor Lemir señaló que, a diferencia de los dos suboficiales, el cuerpo de Escobar no presenta heridas consistentes con un “tiro de gracia” o ejecución ni tampoco fue quemado posteriormente.

El cuerpo de Josemar Escobar sería entregado hoy a sus familiares, añadió el representante de la Fiscalía.