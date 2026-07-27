Luque: detienen a presunto ladrón tras rastrearlo con imágenes de un circuito cerrado

Un hombre con tres antecedentes por hurto agravado fue detenido por agentes de la Comisaría Tercera de Luque como presunto autor de un robo domiciliario ocurrido en el barrio Vista Alegre. El procedimiento permitió además recuperar un televisor y otros objetos denunciados como sustraídos.

La captura fue posible gracias al análisis de imágenes obtenidas de un circuito cerrado, cuyas grabaciones se activaban únicamente mediante un sensor de movimiento. Aunque las secuencias eran limitadas, los investigadores lograron identificar al sospechoso cuando abandonaba la vivienda con uno de los objetos robados.

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El seguimiento llevó hasta el sospechoso

El subjefe de la Comisaría Tercera de Luque, comisario Gustavo Paiva, explicó que la víctima denunció el hecho y, a partir de ese momento, los investigadores iniciaron el seguimiento del caso.

Las imágenes disponibles mostraban fotografías captadas por el sensor de movimiento y, al revisar otras secuencias, los agentes encontraron registros en los que el sospechoso aparecía saliendo del inmueble con un televisor.

Con esos elementos, los uniformados realizaron un operativo en la vía pública y, cerca de las 18:50, localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las registradas por las cámaras.

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Recuperaron los objetos robados

El detenido fue identificado como Richard Aarom Gamarra Rivet, de 30 años y sin domicilio fijo, quien registra antecedentes por hurto agravado en los años 2024, 2025 y 2026.

Durante el procedimiento, los agentes recuperaron una pinza tipo alicate, que fue reconocida por la víctima mediante fotografías enviadas por WhatsApp.

Posteriormente, según informó la Policía, el propio aprehendido indicó el sitio donde había ocultado el televisor sustraído. Los intervinientes encontraron el aparato en una zona boscosa ubicada a pocos metros del lugar del hecho.

Ingresó por el techo de la vivienda

De acuerdo con la investigación, el robo ocurrió en un inmueble, donde una parte funciona como vivienda en alquiler y otra corresponde a la residencia principal.

El sospechoso habría ingresado por el techo mientras el inquilino no se encontraba en la casa y se apoderó de un televisor y otros objetos de valor.

Personal de Criminalística también trabajó en la escena para el levantamiento de evidencias y la búsqueda de huellas dactilares que permitan fortalecer la investigación.

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Sospechoso admitió su adicción

El comisario Paiva señaló que, durante las averiguaciones, el detenido manifestó ser consumidor de drogas y aseguró que aprovechó la oportunidad para cometer el robo.

El procedimiento fue comunicado al fiscal de turno de la Unidad Penal N.° 2 de Luque, Jorge Escobar, quien ordenó que el aprehendido permanezca detenido a disposición del Ministerio Público, además de la remisión de todas las evidencias recuperadas para continuar con la investigación.