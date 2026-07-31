Buscan a Flaminio, AR15, Arcángel y Neguiño por el megaataque en Santa Rita

Tras la captura del exmilitar Adán Urunaga Cohene, de 48 años, quien debe ser remitido a la penitenciaría regional de San Pedro de Ycuamandyyú, la Policía y la Fiscalía priorizan ahora la detención de otros cuatro supuestos implicados en el asalto múltiple contra los bancos GNB, Familiar y Ueno, así como contra la casa de cambios Santa Rita Cambios.

El megaataque ocurrió en la madrugada del 16 de junio pasado en pleno centro de la ciudad de Santa Rita, en el departamento de Alto Paraná.

Los nuevos identificados son los paraguayos Flaminio Acosta Zarza, de 43 años, alias Flaminio; Milner Amir Brítez Galeano, de 31 años, alias AR15, y Marcos Antonio Núñez González, de 37 años, alias Arcángel. También buscan al brasileño Mario Marcio Oliveira Santos, de 41 años, alias Neguiño.

Flaminio salió de la cárcel en 2022 y se encuentra bajo libertad condicional, ya que tenía múltiples condenas de hasta 22 años de encierro.

Fue capturado en 2007 en Presidente Franco cuando la Policía rescató a la niña brasileña secuestrada Kaenny Agrizzi. También lo sentenciaron por los secuestros del empresario japonés Hirokazu Ota y del ganadero paraguayo Jorge Doldán. Había sido condenado igualmente por vender drogas dentro de la cárcel.

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AR15, por su parte, fue capturado por última vez en Ciudad del Este en 2025, por asalto. También lo habían arrestado en 2024, igualmente por asalto.

Buscados por megaataque en Santa Rita, vinculados al PCC

Según datos de la Policía, en prisión se habría afiliado a la facción brasileña Primer Comando da Capital (PCC). Su alias, AR15, se refiere al tipo de fusil del calibre 5.56 que usa habitualmente este grupo criminal.

Arcángel es otro supuesto miembro del PCC, que incluso tiene el tradicional tatuaje del “Payasito Matapolicía” que caracteriza a los miembros de dicha facción.

En 2025, lo detuvieron en Ciudad del Este por asaltos a camiones de empresas transportadoras de encomiendas, pero lo liberaron al cabo de un mes. Es señalado como uno de los principales ladrones de celulares iPhone en la Triple Frontera.

El brasileño Neguiño, a su vez, fue rescatado de un hospital de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil en 2016, donde fue llevado para atención médica mientras cumplía una condena de 24 años y 6 meses por tráfico de drogas y lavado de dinero.

En Paraguay se asoció con el narcotraficante Felipe Escurra Rodríguez, alias Barón Escurra, y supuestamente comandó el ataque a la comisaría 15 de Puentesiño, en 2021, en el que murió el suboficial principal Ramón Ávalos Pereira.

En 2023, fue designado por el Departamento Contra el Crimen Organizado (DCCO) como uno de los tres criminales más buscados del Paraguay.