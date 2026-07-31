Hombre intentó ahogar a su bebé de cinco meses durante una persecución policial

La rápida intervención de los agentes permitió rescatar a la bebé con vida y detener al sospechoso, quien además contaba con una prohibición judicial de acercarse a la madre de la menor.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 del jueves en una vivienda ubicada sobre una calle del casco urbano de esta localidad del departamento de Caaguazú.

El aprehendido fue identificado como Jaime Krammes Costa, de 24 años, quien, de acuerdo con el informe de la Subcomisaría 040, tenía vigente una medida de prohibición de acercamiento a su expareja, Gabriela Benítez, de 19 años, víctima del presunto hecho de violencia familiar.

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales acudieron hasta la vivienda para intervenir. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el sospechoso tomó en brazos a la hija de ambos, una bebé de apenas cinco meses, y emprendió la huida.

La persecución culminó cuando el hombre se lanzó a un cauce hídrico llevando consigo a la pequeña, exponiéndola a un inminente riesgo de muerte. Los agentes ingresaron inmediatamente al agua y lograron rescatar a la menor antes de que ocurriera una tragedia.

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El jefe de Prevención del departamento de Caaguazú, comisario Justino Jorgge, dijo que el hombre se tiró a un arroyo dejando a su beba bajo su cuerpo y sumergida bajo el agua. Añadió que la rápida acción policial evitó lo que pudo ser una tragedia.

Posteriormente, el sospechoso fue auxiliado y trasladado al Centro de Salud de Nueva Toledo para recibir atención médica. Una vez culminada la asistencia, fue derivado nuevamente a la sede policial, donde permanece a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes por los presuntos hechos de violencia familiar y resistencia.

La intervención policial evitó un desenlace fatal y permitió poner a salvo a la bebé, cuya integridad física fue preservada gracias a la rápida reacción de los uniformados.