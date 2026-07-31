Pelea de barras termina con un herido en Luque

La víctima fue identificada cómo José Benito Báez González, mayor de edad y de nacionalidad paraguaya. Según la Policía Nacional, ya se habría identificado al autor del disparo.

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“Sospechamos que el autor sería Sebastián Rolón ya que ambos vienen sosteniendo una rivalidad dentro de barras de fútbol y ya hubo problemas anteriores entre ambas personas”, explicó el comisario Víctor Galeano, de la comisaría 46 de Isla Bogado, Luque.

Relato de los hechos

Según el relato policial, el presunto autor venía persiguiendo a la víctima y cuando esta estaba por ingresar a su domicilio, fue alcanzada por los disparos de bala.

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“La víctima recibió el impacto en el lado derecho del pecho y cayó al suelo. Fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital de esta ciudad”, comentó el uniformado.

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Problema de barras

La policía maneja la hipótesis de problema de barras como el detonante de esta acción. Ambas personas pertenecían a una misma facción de una hinchada de fútbol (no se especificó cual ni al equipo por el que simpatizaban).

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Luego, hubo una división interna y ambos quedaron enfrentados a consecuencia de eso. No es la primera vez que estas personas quedan mano a mano en un desafío, según el comisario Galeano.

Por su parte, la familia del herido insiste en que él no pertenecería a ninguna barra. Por el momento la policía continúa investigando y el caso ya pasó al Ministerio Público.

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