Trata de personas: “Alguien sin documentos se puede vender varias veces”

Este jueves se desarrolla el Foro Nacional de Prevención, Combate y Atención a la Trata de Personas “Paraguay sin Trata”, en el Salón de Convenciones del Banco Central de Paraguay (BCP). Participan autoridades del Poder Ejecutivo, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo articulado para prevenir y combatir este delito.

El ministro del Interior, Enrique Riera, sostuvo que la trata de personas solo puede enfrentarse mediante una articulación efectiva entre las instituciones, al tratarse de un “crimen altamente lucrativo” que se aprovecha de la vulnerabilidad de las víctimas.

“Cuando pregunté por qué la trata era tan lucrativa, en algunos casos más que la droga, la respuesta me dejó estupefacto: una persona sin documentos se puede vender varias veces. Esto es realmente doloroso, porque al privar a una persona de su identidad, automáticamente se vuelve una ‘donnadie’ y se considera que está en manos de su traficante”, mencionó.

Añadió que la trata es la nueva forma de “esclavitud del siglo XXI”.

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Riera advierte sobre nuevas modalidades de trata de personas

Asimismo, explicó que este delito ha ampliado sus modalidades y ya no se limita a la explotación sexual. Refirió que la trata ahora ya opera con niños y para trabajos forzosos.

El ministro también reveló que se están captando víctimas mediante supuestas agencias de viaje, a través de ofertas de programas de work and travel (trabajar y viajar).

Además, señaló que la trata también puede derivar en redes de tráfico de órganos.

En ese contexto, destacó los resultados obtenidos tras la instalación de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas.

Canciller destaca avances en prevención

Por su parte, el canciller Rubén Ramírez Lezcano resaltó los avances alcanzados en materia de prevención, entre ellos la creación del protocolo consular para la asistencia y prevención de la trata de personas.

También enfatizó la importancia de mantener una coordinación permanente entre todas las instituciones que integran la mesa contra la trata de personas.

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“Estoy convencido de que el conocimiento compartido constituye una de las herramientas más poderosas para prevenir la trata de personas y proteger a quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad”, declaró.

Peña: “Debemos hacer más”

El presidente Santiago Peña también participó del foro y reconoció que el país aún debe reforzar sus acciones para enfrentar este delito.

Al iniciar su intervención, afirmó que “debemos hacer más y redoblar esfuerzos” para combatir la trata de personas.

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Asimismo, habló de fortalecer las instituciones encargadas de enfrentar este flagelo y reiteró la necesidad de una actuación articulada entre los organismos del Estado para prevenir este crimen y brindar una respuesta más efectiva a las víctimas.