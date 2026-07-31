Trata de personas: Fiscalía reporta aumento del 48% en las denuncias durante 2025

Las causas ingresadas en el Ministerio Público por hechos vinculados con la trata de personas aumentaron de 67 en 2024 a 99 en 2025, lo que representa un incremento del 48%, según informó la institución.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, este aumento podría estar relacionado con una mayor conciencia ciudadana y disposición para denunciar.

“Sin embargo, también evidencia que la trata de personas continúa constituyendo una grave vulneración de los derechos humanos y exige fortalecer las acciones de prevención, detección, investigación y protección de las víctimas”, señala el MP.

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Niños, mujeres y comunidades indígenas

La Fiscalía informó que un análisis de la Dirección de Planificación examinó 554 causas ingresadas entre 2019 y 2024. De ese total, identificó 392 denuncias con características vinculadas al delito de trata de personas.

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Según el informe, el 55% de las víctimas con información disponible sobre su situación de vulnerabilidad eran menores de edad y el 26% pertenecía a comunidades indígenas. Además, se registraron casos de víctimas expuestas a amenazas, maltratos, indigencia, desnutrición o discapacidad.

En cuanto a la edad, el Ministerio Público indicó que el 47% de las víctimas identificadas tenía menos de 18 años. Asimismo, el 71,3% correspondía al sexo femenino.

“Esta distribución refuerza la necesidad de aplicar medidas de protección diferenciadas, sin perder de vista que la trata puede afectar a personas de cualquier sexo y edad”, sostiene la institución.

La mayoría de los casos ocurre dentro del país

La Fiscalía señaló que la trata de personas no se limita al ámbito internacional. De las 392 causas analizadas, 181 fueron de alcance nacional, 152 internacionales y 12 presentaron ambas modalidades.

Los departamentos con mayor cantidad de causas fueron Asunción, con 153 casos; Alto Paraná, con 111; y Central, con 52.

El informe también advierte que los presuntos tratantes no siempre son desconocidos, ya que en varias denuncias aparecen familiares, vecinos, amigos u otras personas cercanas a las víctimas.

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Explotación sexual, la modalidad más frecuente

Según la Fiscalía, la explotación sexual fue la modalidad más recurrente, con 138 registros, seguida por la servidumbre (57) y el trabajo o servicio forzoso (55). El análisis también identificó casos de explotación económica, esclavitud por deudas y matrimonio servil.

Además, el Ministerio Público encontró vínculos entre las causas de trata y otros hechos punibles, principalmente proxenetismo, abuso sexual en niños, tráfico de drogas, coacción sexual, secuestro y lavado de dinero.

Fiscalía recuerda señales de alerta

El Ministerio Público instó a la ciudadanía a desconfiar de ofertas de empleo, estudio o viaje con condiciones poco claras o promesas de beneficios excesivos.

Entre las principales señales de alerta, mencionó ofertas laborales sospechosas, captación a través de redes sociales, retención de documentos de identidad, deudas por traslado o alojamiento y la falta de información verificable sobre el empleador o el destino.

La Fiscalía recomendó verificar la identidad de las personas involucradas, informar a familiares sobre los viajes, conservar copias de los documentos y evitar tomar decisiones bajo presión.

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Ante cualquier sospecha, recordó que las denuncias pueden realizarse en cualquier comisaría o sede fiscal del país, o ante la unidad especializada del Ministerio Público. En casos de urgencia, recomendó comunicarse con el Sistema 911 de la Policía Nacional.