Paranair: Dinac advierte de posible auditoría financiera y técnica a aerolínea

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) ya tomó medidas administrativas ante la situación de Paranair, luego de las denuncias presentadas por la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (Asatur) por reiteradas cancelaciones de vuelos, reprogramaciones y demoras en los reembolsos.

El presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, indicó que la prioridad es que la aerolínea pueda normalizar sus operaciones.

“Ojalá se pueda subsanar porque de lo contrario obligaría a la Dinac a tomar medidas más severas”, expresó.

En ese contexto, señaló que la institución no descarta realizar eventualmente una auditoría financiera y técnica para conocer la situación legal de la empresa.

Lea más: Paranair: estas son las medidas de la Dinac ante las denuncias de los pasajeros

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Reclamos derivaron en medidas contra Paranair

Mendoza explicó que hace unos 15 días la Dinac recibió los reclamos formulados por Asatur y Senatur. Añadió que posteriormente también intervino Sedeco.

A raíz de esas denuncias, la autoridad aeronáutica convocó a representantes de Paranair para conocer el estado de sus operaciones, considerando que actualmente la empresa opera con una sola aeronave.

Además, la Dinac solicitó a la aerolínea un plan de vuelos ajustado a su capacidad operativa. Según explicó Mendoza, la empresa cuenta con una segunda aeronave que busca reincorporar a su flota, aunque ello depende de su solvencia económica.

Dinac también inició una demanda por deudas

El titular de la Dinac recordó que, además de su rol como ente regulador, la institución también accionó judicialmente contra Paranair por las deudas que mantiene con el organismo.

Precisó que el pasado 17 de julio se presentó una demanda ejecutiva debido a una importante deuda en concepto de tasas administrativas.

Como parte de ese proceso, la aerolínea realizó un pago parcial y ambas partes acordaron un plan de pagos que, según Mendoza, la empresa viene cumpliendo.

Dinac asegura que los vuelos son seguros

Pese a las dificultades económicas que atraviesa la compañía, Mendoza sostuvo que la seguridad operacional no está comprometida.

Lea más: El misterio de los US$ 5 millones: esto dice la Dinac tras el llamativo comunicado de Leite

Asimismo, confirmó que la Dinac y la Senatur solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en el proceso.