Caso Melania: juicio contra adolescente se iniciará este jueves

El juicio oral y público por el presunto feminicidio y abuso sexual de la niña Melania Monserrath Riveros iniciará finalmente este jueves en el Palacio de Justicia de Caazapá, tras varias postergaciones ocasionadas por recursos planteados por la defensa del adolescente procesado.

La causa permanecía suspendida desde que la defensa interpuso un recurso de apelación contra la providencia que había adelantado el inicio del juicio para el pasado 20 de julio, decisión adoptada con el objetivo de evitar riesgos procesales relacionados con el vencimiento de la prisión preventiva del acusado.

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Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Caazapá resolvió rechazar dicha impugnación, despejando el último obstáculo procesal que impedía el inicio del debate oral. Con esa resolución, el Tribunal de Sentencia quedó habilitado para llevar adelante el juicio este jueves, en el que se debatirán los hechos atribuidos al adolescente.

Antecedentes del caso

El caso se remonta al 22 de julio de 2024, cuando Melania Monserrath Riveros, de 11 años, fue hallada sin vida en una zona boscosa del distrito de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá, pocas horas después de haber sido reportada como desaparecida. Las pericias practicadas por el Ministerio Público determinaron que la niña fue víctima de abuso sexual y posteriormente asesinada.

En el marco de la investigación, esa misma semana fue detenido un adolescente, entonces de 16 años, quien habría sido una de las últimas personas en verla con vida. Posteriormente, el Juzgado Penal de la Adolescencia dispuso su internación —prisión preventiva en la práctica— mientras avanzaban las diligencias investigativas impulsadas por el Ministerio Público.

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Tras la recolección de evidencias, declaraciones testificales y resultados de diversas pericias técnicas y científicas, la Fiscalía presentó imputación contra el adolescente por los presuntos hechos punibles de feminicidio y abuso sexual en niños. Más adelante, una vez concluida la etapa preparatoria, el Ministerio Público formuló acusación y solicitó la apertura de juicio oral y público al sostener que contaba con elementos suficientes para sostener la responsabilidad penal del procesado.

Desde entonces, la causa atravesó diversas incidencias procesales que retrasaron el inicio del juicio oral. Entre ellas se encuentran la suspensión de la audiencia inicialmente fijada para junio por cuestiones de agenda del Tribunal de Sentencia y los sucesivos recursos promovidos por la defensa del adolescente.

Los incidentes dilatorios mantuvieron paralizado el proceso durante varias semanas hasta que el Tribunal de Apelación resolvió destrabar definitivamente el inicio del debate oral.

Por tratarse de un procesado menor de edad al momento de los hechos investigados, el juicio se desarrollará conforme a las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, normativa que prohíbe divulgar cualquier dato que permita identificar al acusado.