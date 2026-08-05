Joven de 19 años es detenido por presunta pornografía infantil en Fernando de la Mora

Personal del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, en coordinación con la fiscal Diana Gómez, realizó este miércoles un allanamiento en un inmueble de Fernando de la Mora, en prosecución de una investigación por un presunto hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes.

Durante el procedimiento fue detenido un joven de 19 años. Asimismo, los agentes incautaron una computadora portátil, un teléfono celular, dos dispositivos de almacenamiento USB, una libreta con anotaciones y un gabinete para computadora, que serán sometidos a los análisis correspondientes.

Los intervinientes informaron, además, que hallaron en poder del joven una sustancia estupefaciente, presumiblemente marihuana.

Lea más: Evidencias halladas en la casa del argentino imputado por coacción

Investigación se basó en análisis técnico y digital

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el procedimiento fue el resultado de una investigación técnica y de análisis digital desarrollada por el Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: La otra versión: argentino dice que conoció a adolescente a través de una amiga de Tinder

Los investigadores refirieron que las evidencias incautadas serán analizadas en el marco de la causa para determinar su eventual vinculación con el hecho investigado.