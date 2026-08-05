Policiales
05 de agosto de 2026 a la - 10:18

Joven de 19 años es detenido por presunta pornografía infantil en Fernando de la Mora

Una mujer en blazer oscuro observa a tres policías organizando evidencias en una mesa cubierta de objetos como computadoras y teléfonos.
Un joven fue detenido durante un allanamiento en Fernando de la Mora, relacionado con la pornografía de niños y adolescentes.Gentileza

Un joven de 19 años fue detenido este miércoles durante un allanamiento realizado en Fernando de la Mora, en el marco de una investigación por un presunto hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes.

Por ABC Color

Personal del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, en coordinación con la fiscal Diana Gómez, realizó este miércoles un allanamiento en un inmueble de Fernando de la Mora, en prosecución de una investigación por un presunto hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes.

Durante el procedimiento fue detenido un joven de 19 años. Asimismo, los agentes incautaron una computadora portátil, un teléfono celular, dos dispositivos de almacenamiento USB, una libreta con anotaciones y un gabinete para computadora, que serán sometidos a los análisis correspondientes.

Los intervinientes informaron, además, que hallaron en poder del joven una sustancia estupefaciente, presumiblemente marihuana.

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Ambiente interior desordenado con objetos tecnológicos y letrero azul que indica 'EVIDENCIAS'.
Evidencia ya lacrada que fue incatuada durante un allanamiento en Fernando de la Mora por supuesta pornografía infantil.

Investigación se basó en análisis técnico y digital

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el procedimiento fue el resultado de una investigación técnica y de análisis digital desarrollada por el Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen.

Bolsa transparente etiquetada con 'EVIDENCIA' conteniendo objetos no identificables en un ambiente judicial.
Parte de la evidencia incautada durante un operativo por pornografía relativa a niños y adolescentes en Fernando de la Mora.

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Los investigadores refirieron que las evidencias incautadas serán analizadas en el marco de la causa para determinar su eventual vinculación con el hecho investigado.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.