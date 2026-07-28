La otra versión: argentino dice que conoció a adolescente a través de una amiga de Tinder

Una adolescente de 17 años fue rescatada anoche tras ser reportada como desaparecida por sus familiares. Según el informe policial, la misma estaba retenida contra su voluntad por un ciudadano argentino identificado como Ariel Morán, de 56 años, y que fue detenido de manera preventiva tras el operativo que se realizó ayer en la costanera de Asunción.

Hoy se realizó la audiencia con la fiscala que lleva la causa, Isabel Arnold, a la que acudió el detenido acusado por supuesta trata de personas. Según la información que maneja la Policía Nacional, la adolescente envió su ubicación a sus amigas a través del celular del detenido pidiendo ayuda. La misma había sido llevada por Morán supuestamente bajo engaños de la Expo de Mariano Roque Alonso, a la que acudió junto a un grupo de amigas.

Sin embargo, hoy Morán aseguró que desconocía la edad de la adolescente, ya que la misma, e incluso una amiga en común, les aseguraron que tenía 19 años y que estudiaba ingeniería comercial en Santaní, hasta le mostró un documento de identidad de Brasil en el que indicaba que nació en 2007.

Según el detenido, la adolescente le contó que tenía este documento porque vivían en Brasil, pero que tras la separación de sus padres, vino a Paraguay con su madre, escondiéndose de su padre.

“Yo no sabía nada de la situación, nada, absolutamente nada. Para mí tenía 19 años, cursaba tercer año de ingeniería comercial y nada más. (...) En mi celular tengo las copias que ayer ella me envió para que yo le envíe a la chica del seguro médico Santa Clara para incorporarla a mi póliza. Me envió la foto de su DNI, donde ahí dice que la cédula es del 2007”, afirmó.

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Amiga de Tinder fue intermediaria, dice detenido

Según dijo Morán, conoció a la adolescente mediante una amiga que conoció en la aplicación de citas Tinder, llamada Andrea. La misma le dijo que una amiga suya vio su foto y lo quería conocer, por lo que concretaron un encuentro en la Expo de Mariano Roque Alonso.

“Por una amiga que conocí en Tinder, que ni siquiera la conocí nunca personalmente. Me dijo que era una amiga que había visto mi foto, que la había gustado, tercer año de ingeniería comercial, que quería conocerla, me la conocí y listo, 19 años. (...) Yo conozco una chica de Tinder que me dice, ‘estoy yendo desde Santaní con dos amigas a la Expo Mariano’. ‘Bien, ¿querés que nos veamos? Bien, no puedo ir’. Bueno, al otro día me dice ‘mirá, le mostré la foto tuya a una amiga y quieren conocerte’. Bueno, bien, 19 años. Bueno, voy y la conozco. Y eso fue todo”, refirió.

Negó que privara de su libertad a la adolescente, situación que fue denunciada por la misma, según el informe policial, como también negó que le haya sacado el celular. Alegó que fueron a almorzar, a comprar ropa y después al parque de diversiones de la costanera de Asunción, donde fue detenido y la adolescente rescatada.

Además, sobre la versión de que habría enviado un audio de amenaza a los padres, también dijo que no envió ningún audio.

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“No puedo usar su teléfono, si tiene su contraseña en su teléfono. Yo usé el mío. Cada vez que entraba un mensaje para ella en mi teléfono, ‘dámelo’, decía, lo agarraba ella y lo respondió siempre ella los mensajes (...) me dijo que los padres eran una mierda, que eran una basura, que la manipulaban, que la tenían acá, la querían no sé para qué, que la querían porque la querían mal. Ella me dijo que la querían mal y no que la estaban buscando porque fue así”, sostuvo.

Agregó que tras el encuentro en la Expo, fueron al hotel donde el argentino se hospeda, donde pasaron la noche y al día siguiente (día que ocurrió la detención y rescate) fueron a hacer compras, comer y después a la costanera.

Contó que tiene una empresa de desarrollo inmobiliario llamada Cluster Developments en Paraguay y su hijo está radicado en el país.