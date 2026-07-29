Evidencias halladas en la casa del argentino imputado por coacción

Ariel Morán, ciudadano argentino de 56 años, fue denunciado por familiares de una adolescente de 17 años de supuestamente haberla mantenido retenida contra su voluntad.

Morán fue detenido ayer en un operativo policial luego de que agentes reconocieran a la adolescente en la Costanera de Asunción. Además, rescataron a la misma.

La fiscala María Isabel Arnold imputó al ciudadano argentino por coacción grave y violación de la patria potestad, además solicitó su prisión preventiva por peligro de fuga, ya que Morán no tiene arraigo en Paraguay.

Si bien al principio se habló de sospechas de trata de personas y abuso sexual, esto fue descartado de momento por la Fiscalía.

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Lo que encontraron en la casa del argentino

Hoy una comitiva fiscal allanó la casa donde habrían pasado varios días con la adolescente, ya que según datos de los intervinientes, estuvieron en la vivienda ubicada en San Bernardino desde el viernes hasta el lunes.

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La vivienda es un inmueble de dimensiones grandes, con vista al lago Ypacaraí y fue alquilada por el ciudadano argentino, ubicada detrás del anfiteatro José Asunción Flores.

Además, en la misma estaban estacionadas varias motocicletas de alta gama.

Hallan estudio de grabación de video en la vivienda

El comisario Juan Pereira dijo que encontraron en la vivienda una habitación con una cama grande y artefactos con los que acondicionaron el lugar para realizar filmaciones.

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“Estas filmaciones posteriormente son comercializadas por un alto valor en grandes ciudades, en Europa especialmente, que son vendidos en clandestinidad. Eso es una presunción, eso se tiene que comprobar aún, pero por toda la evidencia que se está incautando, ya podemos apuntar a un caso de trata de personas y por las evidencias también de la cantidad de ropas de niñas y adolescentes y más aún todos estos fluidos que podrían ser sangre que van a ser sometidos a estudios”, indicó.

Insistió en que toda esta investigación va a seguir a cargo de la unidad especializada contra trata de personas, a cargo de la fiscala Isabel Arnold que sigue trabajando y quien a medida que va avanzando el allanamiento, con todo lo que se está incautando, avanzaría en la ampliación de la causa.

Entre la ropa de niñas y adolescentes, también incautaron equipos de tecnología como una notebook y drogas ilegales, según dijo el comisario Juan Pereira.