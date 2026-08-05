Policiales
05 de agosto de 2026 a la - 13:09

Piden auxilio al Gobierno para rescatar a jóvenes que están en la guerra entre Ucrania y Rusia

Derlis López, soldado en uniforme camuflado, agachado con arma larga en búnker, en la guera de Ucrania- Rusia
El joven Derlis López, oriundo de Liberación, con uniforme camuflado, agachado con arma larga en búnker, en la guera de Ucrania- RusiaSergio Escobar

SAN ESTANISLAO. Dos padres de familia del departamento de San Pedro claman a las autoridades nacionales para ver la manera de rescatar a los jóvenes sampedranos que se encuentran en la línea de combate en la guerra entre Ucrania y Rusia. Uno de estos jóvenes es oriundo de Liberación y otro de San Estanislao.

Por Sergio Escobar Rober

Aparte de estos dos jóvenes que fueron contratados por el ejército de estos países, hay versiones de que serían varios los de este departamento que se encontrarían combatiendo en esta guerra, sin incluir a los de las demás localidades del territorio nacional y a los cinco reportados como fallecidos, entre ellos dos de la zona de San Pedro.

Sobre el caso, el señor Cristhian López, de la localidad de Liberación, comentó que su hijo Derlis López (Chili), que en noviembre va a cumplir 22 años, viajó en abril de este año a Ucrania para integrar la tropa militar de ese país.

Hace seis días perdió coctacto con su hijo, lo que está provocando una enorme preocupación para él y toda su familia, mencionó.

Aseveró que las autoridades nacionales ya deberían tomar algunas acciones a través de sus embajadas con el propósito de poder rescatar a los paraguayos que siguen vivos, ante el enorme peligro en que se encuentran, por más de que probablemente, en su mayoría, fueron llevados con engaños con la promesa de que iban a cobrar mucho dinero sin entrar en la línea de combate, explicó.

Lea más: Guerra Rusia- Ucrania: se confirma la muerte de otro joven paraguayo

Otro joven de 28 años, de Santaní, Isidro Duarte se encuentra en la linea de combate en el Ejercito de Rusia desde hace un mes
Isidro Duarte, con ametralladora se encuentra en una zona de patrullaje militar bajo vigilancia en Rusia.

Agregó que el viernes último se comunicó con Derlis, quien le dijo que estaba bien, pero que desde ese momento perdió contacto con él, causando una enorme preocupación a toda la familia, por lo que insistió a las autoridades nacionales en buscar la forma de ayudar a los que permanecen vivos en las trincheras y, por otro lado, tratar de evitar que los compatriotas sigan viajando a esos países, recalcó.

Piden investigar a reclutadores

En otro momento, manifestó que se debe investigar a los presuntos reclutadores de los paraguayos, entre los que estaría una persona de nombre Marcos Barrios, alias “Cabalo”, quien sería un poblador del municipio de Lima, San Pedro, y que reclutaría personas de otros departamentos.

Otro de los padres de familia, Marcial González, cuyo hijo, Isidro Duarte, hace aproximadamente un mes viajó rumbo a Rusia, ya se encuentra combatiendo al lado del ejército de ese país, poniendo en peligro constante su vida, probablemente a cambio de alguna importante promesa económica, refirió.

González criticó que esto ocurre con los jóvenes compatriotas por la falta de trabajo en nuestro país, y acusó de ser los principales responsables de las graves consecuencias a las autoridades del Gobierno nacional.