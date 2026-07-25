Allanan presunto foco de microtráfico en Fernando de la Mora

Un operativo conjunto entre agentes del Departamento Especializado contra el Narcotráfico de la Policía Nacional y efectivos de la Comisaría 2ª de Fernando de la Mora permitió desarticular un presunto punto de venta de drogas en el barrio Cerrito, zona sur de la ciudad. Durante el procedimiento fueron aprehendidas dos personas, una mujer fue detenida por una orden de captura pendiente y se incautaron drogas, armas de fuego, armas blancas y otras evidencias.

El allanamiento fue ejecutado en la tarde del viernes, en una vivienda ubicada sobre la calle Herminio Giménez, en el barrio Cerrito, bajo la dirección del fiscal antidrogas Rodrigo Espínola.

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El lugar era investigado por denuncias ciudadanas

El oficial Manuel Báez, de la Comisaría 2ª de Fernando de la Mora, explicó que la intervención fue el resultado de una investigación impulsada por denuncias anónimas sobre la presunta comercialización de estupefacientes en la zona.

“Era un lugar que ya teníamos en la mira por información de vecinos que denunciaban la venta de drogas. Con la investigación se pudo confirmar esa situación y se realizó el allanamiento”, señaló.

El uniformado indicó que el inmueble se encuentra a unas cuatro cuadras de una institución educativa, lo que incrementaba la preocupación de las autoridades por el alcance de la actividad ilícita.

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Dos aprehendidos y una mujer detenida

Durante el procedimiento fueron aprehendidos Julio Adalberto Arrúa Fleitas (23) e Ivanna Nair Melgarejo Rubira (22), quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Según el informe policial, Arrúa Fleitas registra medidas cautelares por una causa de robo agravado y antecedentes por tenencia de sustancias estupefacientes.

Asimismo, fue detenida Benita Fleita (59), sobre quien pesaba una orden de captura por una causa de estafa correspondiente al año 2026. Además, posee antecedentes por transgresión a la Ley 1340/88 de drogas.

El oficial Báez también confirmó que uno de los aprehendidos sería el hombre que aparece en un video difundido previamente, en el que se lo observa portando un arma de fuego y, presuntamente, amenazando a personas del barrio.

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Incautan crack, marihuana, armas y dinero

En el inmueble los intervinientes incautaron 16,5 gramos de supuesta cocaína tipo crack, distribuidos en 40 dosis pequeñas y una dosis mediana, además de 44,6 gramos de presunta marihuana fraccionada en dos porciones.

También fueron hallados dos revólveres —uno calibre .22 y otro calibre .44—, cartuchos de distintos calibres, seis armas blancas, una réplica de arma de fuego, pipas de fabricación casera, varios teléfonos celulares, dinero en efectivo en billetes de baja denominación y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Para los investigadores, estas evidencias refuerzan la hipótesis de que la vivienda funcionaba como un punto de distribución de estupefacientes.

Varias personas fueron identificadas durante el operativo

Además de los detenidos, los agentes identificaron a otras ocho personas adultas y tres menores de edad que se encontraban en el lugar al momento del allanamiento.

Consultado sobre la presencia de varias personas en la vivienda, el oficial Báez indicó que se presume que algunas de ellas serían consumidoras de drogas que frecuentaban el sitio.

El procedimiento contó con apoyo de efectivos de la Comisaría 11ª de Arroyo Seco y de la Comisaría 2ª de Fernando de la Mora, mientras que el Ministerio Público continuará con la investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y avanzar con las imputaciones correspondientes.