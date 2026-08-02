Atrapan a presuntos traficantes con drogas y millonaria suma de dinero en Guarambaré

Los presuntos narcos detenidos por agentes del departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional fueron identificados como Adolfo Ezequiel Espínola González (23) y Mathias José González (21). Ambos utilizaban una pequeña vivienda del barrio Nueva Esperanza de Guarambaré como base de operaciones.

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En el momento del ingreso de los uniformados al sitio, ambos sospechosos estaban preparando 18 dosis de clorhidrato de cocaína y 15 dosis de crack para llevar a bordo de motocicletas a posibles consumidores, con los que se contactaban a través de teléfonos celulares.

Detenidos tenían G. 22 millones en una caja fuerte

En una parte de la propiedad también fueron encontradas algunas porciones de marihuana y una especie de caja fuerte que contenía la suma de G. 22.000.000, que según los mismos intervinientes sería el producto de las ventas ya efectuadas durante la jornada del sábado.

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Los agentes antidrogas de la Policías confirmaron que de las averiguaciones efectuadas antes del allanamiento se pudo saber que los jóvenes operaban con mayor énfasis en la venta de la cocaína, lo podría explicar el monto encontrado en poder ellos, ya que cada dosis de esta sustancia se vende a unos G. 50.000 al consumidor.

Delivery de drogas en Guarambaré

El barrio Nueva Esperanza está ubicado en una zona muy alejada del casco urbano de la ciudad de Guarambaré, sin embargo, aparentemente la mayor cantidad de clientes de los ahora detenidos estaba en la ciudad.

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Se presume que los presuntos narcos escogieron esta ubicación para intentar despistar a los uniformados ya que aparentemente se comunicaban con sus clientes vía celular y los envíos eran a bordo de motos, tipo delivery.

Guarambaré es uno de los municipios del departamento Central más afectados por el microtráfico y la expansión de la organización criminal Clan Rotela, a tal punto que actualmente ya existen pandillas de jóvenes que se enfrentan a tiros por el control del mercado de venta de las drogas. Estos enfrentamientos ya dejaron al menos dos muertos y varios detenidos.