Adolescente fallecida en Caazapá: restos llegan a Asunción para autopsia

Alrededor de las 7:30 de este viernes llegó a la morgue del Ministerio Público, en Asunción, el cadáver de Roselín Florentín Gómez, una adolescente de 14 años que fue hallada sin vida ayer en la ciudad de Caazapá, luego de haber estado desaparecida desde el pasado 31 de julio.

El cuerpo de la adolescente será sometido hoy, a partir de las 8:00, a una autopsia en la que forenses de la Fiscalía, encabezados por el doctor Pablo Lemir, jefe de Medicina Forense del Ministerio Público, buscarán determinar la causa de muerte de la joven.

El cadáver de Roselín Florentín fue hallado en una fosa y se cree que habría fallecido el día de su desaparición, el pasado viernes.

Hay tres detenidos

El fiscal Carlos Ramírez, quien encabeza la investigación del hecho, informó ayer a ABC Color que fueron detenidos un joven de 21 años y dos adolescentes que habrían estado con Florentín el día de su desaparición y quienes incurrieron en contradicciones durante sus respectivos interrogatorios.

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Según se reportó ayer, los detenidos afirman que la joven fallecida se ahogó al caer por accidente a un tajamar mientras el grupo estaba pescando.

Luego habrían admitido que al día siguiente regresaron al sitio donde ocurrió el hecho, desmembraron el cuerpo y lo enterraron.

La Policía ha especulado que la muerte de la adolescente podría tener un trasfondo sentimental.