Allanan vivienda donde hallaron a adolescente desmembrada en Caazapá

Una comitiva fiscal-policial, acompañada de miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) y liderada por la agente fiscal Laura Vazquez, allanó la vivienda ubicada en Caazapá donde fue hallado el cuerpo desmembrado de Roselín Florentín Gómez, la adolescente de 14 años que fue reportada como desaparecida el 31 de julio.

Según los intervinientes, lograron llegar hasta el cuerpo tras la propia confesión de los tres detenidos como sospechosos por el hecho.

Según trascendió, estarían buscando algunas partes del cuerpo que aún no hallaron, además del cuchillo que se habría utilizado para el desmembramiento, aunque esto no fue confirmado aún por los intervinientes.

En conversación con medios de comunicación este viernes, el doctor Pablo Lemir, jefe de Medicina Forense del Ministerio Público, dijo que la autopsia estimó que Roselín falleció hace unos siete días, presumiblemente el mismo día en que fue vista por última vez por su familia.

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El hallazgo del cuerpo y los detenidos

La adolescente desapareció el pasado viernes, luego de salir de su casa tras decir a su familia que iba a encontrarse con amigos.

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Tres personas fueron detenidas esta semana por la Policía Nacional con relación al hecho: dos adolescentes, de 16 y 17 años, y un joven de 21 años, quienes alegan que la menor se ahogó tras caer accidentalmente a un tajamar.

Sin embargo, el cuerpo fue desmembrado posteriormente y enterrado cerca de la casa de una abuela de uno de los detenidos.

Según el comisario Blas Fernández, subjefe del Departamento de Investigaciones de Caazapá, dijo ayer que realizaron allanamientos en las viviendas de las personas que compartieron con Florentín Gómez antes de su desaparición.

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Detalló que tanto la víctima como los sospechosos son todos amigos, conocidos y vecinos de la zona.