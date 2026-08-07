Cinco extranjeros detenidos en el marco de la investigación del doble homicidio en Encarnación

Tres hombres oriundos del distrito de Juan E. O’Leary habrían sido engañados en una supuesta transacción de compra de oro que se realizó en la ciudad de Encarnación. El negocio terminó con dos de ellos asesinados y uno herido de bala. Los fallecidos fueron identificados como Arsenio Erico Cano González (52) y Justo Pastor Garcete Cano (50).

El homicidio fue cometido en el Parque Recreativo El Paraíso, ubicado en el barrio Santa María de Encarnación. Las víctimas fueron vistas en circuito cerrado de un zoológico de la ciudad, en el barrio Quiteria, donde se evidencia que subieron a un automóvil tras realizar la presunta transacción.

El sobreviviente manifestó a los intervinientes que en el parque, donde debían hacer la entrega del oro, fueron maniatados y les dispararon con armas cortas. Se llevaron el dinero, que sería una suma de G. 350 millones, según el relato.

La investigación está a cargo del equipo fiscal compuesto por Néstor Alonso y Rocío Valdez. Alonso refirió que este hombre, de 45 años, fingió estar muerto por una hora aproximadamente para posteriormente salir a la ruta PY06 y pedir auxilio.

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Extranjeros detenidos

Una rápida respuesta de los investigadores permitió hallar la vivienda y el paradero de los señalados como presuntos autores, que serían de nacionalidad española. El que estaba a cargo de la negociación como supuesto vendedor de oro sería Fernando Barrionuevo Urbaneja. Su hijo, también español, figura como arrendatario desde abril de la habitación donde se cometió el crimen, identificado como Aitor Barrionuevo Guirao.

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Los mismos estaban en una vivienda del barrio La Azotea del distrito de San Juan del Paraná. En el lugar fueron detenidas también sus respectivas parejas y un capataz, de nacionalidad boliviana. Fueron identificados como Scheila Liz Magno Mosay; Beihit Eugenia Gutiérrez Piza; y Luis Andrés Uriarte Gutiérrez.

En la residencia fueron incautadas una campera de color negro con capucha; un par de guantes de color negro; un aparato inhibidor de frecuencia; un arma blanca tipo hacha; un bolso de mano; un bidón de agua de 5 litros; un cargador portátil; una chequera; documentos varios; dinero en efectivo G. 15 millones; una caja de seguridad de color gris; una computadora, marca HP, color claro; una notebook, marca Victus, color azul marino; dos relojes de la marca Rolex; cuatro aparatos celulares, de diferentes marcas; pedazos presumiblemente de oro; una camisa de color celeste con manchas de sangre en el cuello; una corbata de color azul; una chaqueta de color negro; y dos calzados color marrón.

Los investigadores detallaron que no se halló el dinero ni las armas utilizadas en el episodio. No obstante, los elementos incautados pueden ser vinculables con el crimen.

El fiscal Alonso confirmó que Barrionuevo tendría antecedentes en España por estafa; no obstante, solicitaron a los entes respectivos los informes pertinentes.