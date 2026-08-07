Concepción: aprehenden a supuestos asaltantes de una financiera

Este viernes se realizaron dos allanamientos. En uno de ellos fue aprehendido Sergio Andrés Bello Recalde, de 30 años. En la vivienda donde estaba esta persona, ubicada en el asentamiento Niño Salvador, se encontró un total de 53 bolsitas de color celeste que contenían marihuana.

Además, se incautó una motocicleta de la marca Star, modelo Desert SK 150, un aparato celular de la marca Samsung, color azul marino, y dinero en efectivo de baja denominación, informó el jefe regional de Investigaciones, comisario principal César Diarte.

En tanto que, en la segunda casa situada en el barrio San Luis, fue aprehendido un menor de 17 años.

Allí, los policías lograron encontrar un arma de fuego tipo revólver marca Taurus, calibre 38, con 4 cartuchos sin percutir del mismo calibre y un aparato celular marca Redmi, Xiaomi, negro.

De acuerdo con el resultado de las averiguaciones realizadas por los agentes policiales, encabezados por el comisario principal César Diarte, ambos hombres serían los responsables del asalto ocurrido en la mañana del 30 de julio último en la sucursal de la financiera Credi Ágil ubicada en pleno centro de la capital del primer departamento.

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Moto desarmada

Prosiguiendo con las tareas para esclarecer el hecho, los uniformados lograron obtener información sobre el lugar donde estaría la motocicleta utilizada por los asaltantes el día del atraco.

Así fue que llegaron este viernes hasta un taller ubicado en el barrio Inmaculada, sector San Roque. En el sitio estaba una mujer que entregó la motocicleta de la marca Star, totalmente desarmada, tipo cobrador, de 125 cc, de color negro y sin chapa.

La ocupante de la casa dijo que el biciclo había sido llevado hasta ese lugar por Sergio Bello.

Las investigaciones

Agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles, regional Concepción, realizaron la pesquisa del asalto.

Tras analizar imágenes de circuito cerrado ubicado en el propio local asaltado y realizar las averiguaciones sobre las posibles identidades de los dos hombres que habían ingresado, con el rostro cubierto y armas cortas, al local, los agentes lograron obtener los nombres de los supuestos delincuentes y este viernes se realizaron los allanamientos.