Limpio: aprehenden a hombre denunciado por violencia familiar y amenazas contra su pareja

Una denuncia por violencia familiar terminó con la aprehensión de un hombre de 30 años en Limpio. Su pareja, de 29 años, lo acusó de someterla durante un largo periodo a presuntos maltratos físicos, verbales y psicológicos, además de amenazas y un supuesto intento de forzarla a mantener relaciones sexuales.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 9ª Central, luego de que la mujer acudiera a la dependencia policial y relatara el calvario que, según su denuncia, venía soportando en su relación.

La víctima señaló además que el hombre era extremadamente celoso y que controlaba sus movimientos. El último episodio se produjo después de que ella saliera a buscar trabajo y él le exigiera fotografías y la ubicación del lugar donde se encontraba.

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Una amenaza que activó el procedimiento

Entre las evidencias presentadas por la mujer figura un audio enviado presuntamente por su pareja, con una amenaza directa.

“Me vas a meter preso un año, dos años, tres años, lo que vos quieras, pero no te vas a esconder de mí. Eso lo que tenés que tener en cuenta”, se escucha decir al hombre en el material presentado como evidencia.

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Según el comisario José Acosta, jefe de la Comisaría 9ª Central, la mujer comenzó a llorar y a temblar mientras relataba los hechos ante los agentes. Ante la gravedad de la denuncia, la Policía comunicó inmediatamente el caso al fiscal de turno.

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Denunció golpes y un intento de agresión sexual

De acuerdo con el acta policial, la mujer afirmó que en reiteradas ocasiones el ahora aprehendido la habría tomado del cabello y del cuello y le habría propinado golpes.

También denunció que, en una ocasión anterior, habría intentado forzarla a mantener relaciones sexuales. La víctima manifestó que no había denunciado antes estos hechos por temor.

La mujer presentó además una fotografía correspondiente a una agresión anterior, en la que se observa una lesión en la zona del ojo, según informó el jefe policial.

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Lo esperaron a la salida de su trabajo

Luego de recibir la denuncia, el fiscal Víctor Villaverde, de la Unidad Penal N.º 1 de Limpio, dispuso la aprehensión del sospechoso.

Los agentes realizaron tareas de inteligencia y aguardaron al hombre en inmediaciones de su lugar de trabajo. Cuando salió a la vía pública a bordo de una motocicleta, fue interceptado y aprehendido.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 9ª Central, quienes posteriormente trasladaron al hombre al Hospital Distrital de Limpio para el diagnóstico médico correspondiente.

Quedó a disposición de la Fiscalía

Tras la inspección médica, el sospechoso fue llevado nuevamente a la sede policial, donde permanece a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía también ordenó la incautación de la motocicleta utilizada por el hombre al momento de su aprehensión.

El caso continúa bajo investigación fiscal. Los hechos denunciados deberán ser acreditados durante el proceso correspondiente, mientras el sospechoso permanece aprehendido por disposición del Ministerio Público.