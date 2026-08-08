Desaparición de paraguayo en Argentina: vuelven a ingresar al monte en busca de pistas

Melba González, hija del paraguayo desaparecido, comentó que sus hermanos, acompañados por gendarmes y pobladores de la zona, volvieron a ingresar al área de búsqueda para proseguir con las tareas de rastrillaje.

Explicó que las labores se iniciaron durante la mañana y que los equipos retomaron la búsqueda desde el último punto alcanzado ayer. La estrategia consiste en reducir progresivamente el radio de acción para concentrar los esfuerzos en los sectores donde podrían encontrarse nuevas pistas.

”Hay una información que aún no está confirmada de que mis hermanos se adentraron más en el monte porque hallaron indicios de marcas que haya dejado mi papá. Se fueron tras esas pistas y estamos aguardando”, mencionó.

La familiar indicó que recién cuando sus hermanos retornen, estimativamente alrededor de las 23:00, podrán acceder a información oficial sobre lo ocurrido durante el operativo. No obstante, aclaró que, hasta el momento, el compatriota todavía no fue hallado.

Desapareció tras ingresar a una zona boscosa de Misiones

Óscar González Caballero (57) fue reportado como desaparecido ayer, luego de ser visto por última vez en la provincia de Misiones, Argentina, tras adentrarse en una zona boscosa.

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La Policía, la Gendarmería y sus familiares realizan tareas de rastrillaje en la zona, mientras el Comando Tripartito emitió una alerta internacional para colaborar con su localización.

El hombre cruzó la frontera a inicios de esta semana con el objetivo de ingresar a la selva de la provincia de Misiones para recuperar un globo sonda correspondiente a un proyecto académico y técnico. El rastreador GPS del equipo marcó como punto de caída un sector rural cercano al Kilómetro 22 de la zona de Colonia Mado.

Sin embargo, tras adentrarse en la espesura del monte, se perdió todo contacto con él.

El viaje de Óscar González a Misiones

Según la denuncia formal presentada por su hija ante la Comisaría 2ª del barrio Inmaculada Concepción de Caaguazú, el trabajador viajó el pasado lunes 3 de agosto.

Tras cruzar el paso fronterizo Tancredo Neves hacia el vecino país, las dificultades del terreno y la falta de colectivos le impidieron llegar de una vez a destino. Por ese motivo, esa misma noche tuvo que hospedarse en la casa de un poblador local en el Kilómetro 18 de la localidad de Eldorado, lugar conocido como “Las Delicias”.

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El último mensaje y la búsqueda en el monte

La última conversación que la familia logró mantener con Óscar se dio a tempranas horas del martes 4 de agosto, entre las 06:00 y las 07:00 de la mañana.

En ese momento, el hombre confirmó que se disponía a caminar desde el Kilómetro 18 hacia la zona boscosa del Kilómetro 22 para encontrar el equipo científico.

A partir de esa ventana horaria, el celular del compatriota dejó de emitir señal y las plataformas de rastreo dejaron de actualizar su ubicación.

Desde entonces, familiares y equipos de seguridad realizan recorridos por el área para intentar establecer el trayecto que pudo haber seguido y encontrar indicios que permitan localizarlo.