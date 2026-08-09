Hallan restos óseos que serían humanos en un inmueble de Nueva Londres

El procedimiento fue comunicado por la Subcomisaría 25.ª Colonia Nueva Australia, dependiente de la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad del V Departamento de Caaguazú.

El hallazgo se produjo alrededor de las 07:30 y consistió en un cráneo, mandíbula, partes de costillas y otros restos óseos.

El hecho fue reportado verbalmente por Jean Gabriel Rojas Benítez, de 52 años, propietario del inmueble, y domiciliado en el barrio Azucena de Coronel Oviedo. El hombre manifestó a los intervinientes que acudió al lugar acompañado de trabajadores contratados para realizar reparaciones en el alambrado perimetral, momento en que encontraron los restos durante un recorrido por la propiedad.

Tras la denuncia, fueron convocados agentes de Criminalística, personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, representantes del Ministerio Público y un médico forense, a fin de realizar las pericias correspondientes y determinar la naturaleza de los restos encontrados.