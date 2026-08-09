Policiales
09 de agosto de 2026 a la - 10:22

Hallan restos óseos que serían humanos en un inmueble de Nueva Londres

Restos óseos humanos, incluyendo un cráneo, parcialmente cubiertos por hierba en un terreno rural.
El cráneo que fue encontrado junto a otros restos óseos humanos en una propiedad de Nueva Londres.Victor Barrera

NUEVA LONDRES. Restos óseos que serían de origen humano fueron hallados en la mañana del viernes en un inmueble ubicado a la altura del kilómetro 126 de la Ruta PY02, a unos 300 metros del peaje de Nueva Londres, en el departamento de Caaguazú.

Por Víctor Daniel Barrera

El procedimiento fue comunicado por la Subcomisaría 25.ª Colonia Nueva Australia, dependiente de la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad del V Departamento de Caaguazú.

El hallazgo se produjo alrededor de las 07:30 y consistió en un cráneo, mandíbula, partes de costillas y otros restos óseos.

Restos óseos dispersos sobre el césped verde, sin personas presentes, en un entorno rural tranquilo.
Restos óseos, incluido un cráneo, fueron encontrados en Nueva Londres durante reparaciones en el alambrado de una propiedad.

El hecho fue reportado verbalmente por Jean Gabriel Rojas Benítez, de 52 años, propietario del inmueble, y domiciliado en el barrio Azucena de Coronel Oviedo. El hombre manifestó a los intervinientes que acudió al lugar acompañado de trabajadores contratados para realizar reparaciones en el alambrado perimetral, momento en que encontraron los restos durante un recorrido por la propiedad.

Tras la denuncia, fueron convocados agentes de Criminalística, personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, representantes del Ministerio Público y un médico forense, a fin de realizar las pericias correspondientes y determinar la naturaleza de los restos encontrados.