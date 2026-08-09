Presunto feminicidio en Caazapá: detienen a sospechoso de asesinar a su pareja, hijastro e incendiar su casa

Ángel Roberto Lugo Sánchez, de 32 años, fue detenido por la Policía Nacional al ser sospechoso del feminicidio de su pareja, Vilma Rosana Cabello, de 38 años, y del asesinato del hijo de la mujer, identificado como Leandro Alves Martínez de 12 años.

Según el relato policial, aproximadamente a las 11:00 de hoy se tuvo conocimiento del incendio de una vivienda, ubicada en la Colonia Tupãrenda, distrito de Aba’i, del departamento de Caazapá.

Agentes de la policía acudieron hasta el lugar y constataron que la vivienda fue consumida totalmente por el fuego. En el interior de la misma hallaron dos cuerpos, ambos calcinados, que serían de las víctimas fatales.

Según indican en el informe, un transeúnte rescató con vida a un adolescente de 15 años, hijo y hermano mayor de las víctimas fatales.

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Dudas sobre causa de muerte

En su relato, los agentes de investigación criminal y de hechos punibles observaron un cable alrededor del cuello del niño de 12 años, víctima fatal del hecho, circunstancia que les llamó la atención.

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Agregan que personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) de San Cristóbal, Alto Paraná, procedió a sofocar el incendio y realizar las tareas de enfriamiento.

Asimismo, los intervinientes recabaron información preliminar respecto a lo ocurrido, que según indican, la mujer ahora fallecida tuvo una discusión con el detenido horas antes del incendio.

Ante estos antecedentes y a fin de esclarecer las circunstancias del hecho, en coordinación con el personal de la comisaría de la zona, procedieron a la búsqueda y detención de Ángel Lugo, quien fue localizado en la vía pública, en inmediaciones de la Escuela Mariscal Francisco Solano López. El mismo quedó detenido en la Comisaría 9na. Tupãrenda y a disposición del Ministerio Público.

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Afirman que todo lo actuado se comunicó a la agente fiscal de turno, Lisa Baeza, se convocó a la médica forense de turno y a personal del Departamento de Criminalística de Caazapá.