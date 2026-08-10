Abogado afirma que El Molino está en predio privado y en disputa judicial

Pedro Wilson Marinoni es el representante legal de César Zotti, quien es el propietario del inmueble donde funcionó durante años el Centro Cultural y Teatro El Molino, donde el fallecido artista plástico Delfín Roque Ruiz Pérez, más conocido como Koki, ha realizado varias obras de trascendencia.

Según explicó Marinoni, Zotti adquirió el inmueble en el año 2001 de Egidio Ruiz, quien en ese entonces se desempeñaba como gobernador de Misiones.

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Aseguró que la propiedad “nunca estuvo a nombre de Koki Ruiz ni de sus familiares” y que la titularidad se encuentra respaldada por la documentación correspondiente.

El abogado señaló que posteriormente, en 2008, Zotti suscribió con Koki Ruiz un contrato de arrendamiento por tres años, con opción de compra.

Sin embargo, afirmó que el artista no habría concretado la adquisición ni abonado los alquileres establecidos en el contrato.

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Según Marinoni, durante ese periodo Ruiz se habría limitado al pago de los servicios de agua y energía eléctrica, mientras que los impuestos municipales y nacionales fueron abonados por el propietario.

Reivindicación en trámite

Marinoni indicó que en 2024, Zotti promovió una demanda de reivindicación contra los herederos de Koki Ruiz.

El proceso se encuentra actualmente en trámite ante un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San Ignacio.

El profesional afirmó que los familiares del artista plantearon varios incidentes dentro del expediente, lo que, según su versión, retrasó el avance de la causa.

Añadió que en octubre de 2025 se dictó una medida cautelar de prohibición de innovar sobre el inmueble.

“Nadie puede hacer absolutamente nada sobre ese inmueble”, afirmó el abogado al explicar los alcances que tiene la medida cautelar vigente.

En ese sentido, Marinoni cuestionó la reciente declaración de interés o patrimonio cultural promovida sobre el inmueble, al considerar que la controversia sobre la titularidad debe ser resuelta previamente en el ámbito judicial.

Conversaciones entre las partes

Respecto a las versiones de que la viuda de Koki Ruiz, Norma Fretes, habría intentado llegar a un acuerdo para que la familia conserve el edificio de El Molino, mientras el resto del terreno quede en poder de Zotti, Marinoni confirmó que existieron conversaciones.

Explicó que el inmueble cuenta con más de 3.800 metros cuadrados y que el sector del teatro se encuentra diferenciado y es de aproximadamente 1.905 metros cuadrados.

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El abogado manifestó que las negociaciones llegaron a estar avanzadas, pero finalmente no se concretaron. Señaló que desconoce las razones que llevaron al fracaso del acuerdo, aunque aseguró que el ingeniero Zotti habría puesto “todo de su parte” para alcanzar una solución.

Niega pedido de desalojo

Marinoni también negó que exista actualmente una orden o pedido de desalojo contra los herederos de Koki Ruiz.

Explicó que, mientras la demanda de reivindicación no tenga una resolución judicial firme, el propietario no puede proceder por cuenta propia a retirar las pertenencias o las obras que se encuentran dentro del inmueble. “Eso solamente vamos a hacer con una orden judicial”, afirmó.

Pide respetar la propiedad privada

El representante legal de Zotti aclaró que no cuestiona el legado cultural de Koki Ruiz y destacó el aporte del artista misionero a la cultura paraguaya.

“Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de Koki, estamos a favor de la cultura”, manifestó.

Sin embargo, dijo que la discusión debe desarrollarse respetando el derecho a la propiedad privada y las vías legales correspondientes.

Marinoni agregó que, si existiera un interés público en conservar el inmueble, el camino correspondiente sería la expropiación mediante una ley del Congreso Nacional y el pago de la indemnización que corresponda al propietario.