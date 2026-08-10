Atracaron una residencia en zona rural de San Rafael del Paraná para robar dinero y una camioneta

Agentes de la Comisaría 93° informaron sobre la denuncia de un supuesto hecho de robo agravado, cometido en la madrugada de este lunes. El hecho se cometió en una vivienda de la colonia Alborada, ubicada en una zona rural ribereña del distrito de San Rafael del Paraná, en el departamento de Itapúa.

Las víctimas fueron identificadas como Julio Santander y su pareja de nacionalidad argentina, Luana Martínez (23). Según la denuncia, un grupo armado integrado por tres integrantes llegó encapuchado con armas de fuego; dos de ellos, con armas cortas y largas, respectivamente, detallaron las víctimas a la Policía.

Los atracadores se llevaron de la residencia dinero en efectivo, G. 18 millones más U$S 2.000; un celular de la marca iPhone; y una camioneta Chevrolet S10 (2019), de color rojo con patente argentina AD 739 ZV, propiedad de la mujer de 23 años.

Los intervinientes convocaron al sitio a personal técnico de los departamentos de Automotores, Criminalística e Investigaciones para iniciar los trabajos de rigor. Además, comunicaron el caso al Ministerio Público.

Lea más: Cinco extranjeros detenidos en el marco de la investigación del doble homicidio en Encarnación

Relato del asalto

El propietario de la residencia relató a los agentes de la Policía que durante la madrugada estos atracadores violentaron la puerta principal de la casa para ingresar e intimidarlos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la vivienda solamente se encontraba junto a su pareja, quienes fueron reducidos a punta de arma de fuego. Los mismos pedían el dinero y las llaves de la camioneta, que estaba estacionada en el patio.

Tras hacer entrega de lo solicitado, se fueron del lugar. Refirieron, además, que las víctimas no fueron violentadas físicamente, según detalló el jefe de Prevención y Seguridad de la Dirección de Policía en Itapúa, comisario Arsenio Ibarrola.