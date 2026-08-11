Investigan muerte de un hombre hallado con graves heridas en una calle de Santa Rosa

El agente fiscal de Santa Rosa, abogado Diego Duarte, señaló que la unidad fiscal a su cargo investiga el fallecimiento de un hombre, identificado como Sarabia Medina (38). El hecho se habría registrado durante la madrugada del domingo pasado sobre la calle Teniente Primero Alberto Segovia casi Mariscal Francisco Solano López, del barrio Pablo Sexto, de este distrito.

De acuerdo con los datos recabados, la víctima fue encontrado tendido e inconsciente en la vía pública, con visibles lesiones. Fue auxiliado por Bomberos Voluntarios y trasladado inicialmente al Hospital Distrital de Santa Rosa. Posteriormente, fue derivado al Hospital Regional de San Juan Bautista, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

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Investigan posible arrollamiento y fuga

Actualmente se desarrolla un trabajo de campo para recabar información de vecinos y pobladores de la zona, además de buscar posibles testigos y otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

La investigación se realiza juntamente con personal de Criminalística e Investigación de Delitos de la Policía Nacional. Entre las diligencias se incluye el relevamiento y la verificación de cámaras de circuito cerrado instaladas en la zona.

El objetivo es determinar con precisión cómo ocurrió el hecho, identificar el vehículo que habría estado involucrado y establecer quién se encontraba al mando, además de determinar qué ocurrió posteriormente.

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De acuerdo con el informe del médico forense y del profesional de guardia, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico. La víctima presentaba además múltiples fracturas y lesiones en el rostro, brazos y piernas.

Las autoridades determinaron que el patrón de las heridas es compatible con un supuesto hecho de arrollamiento. Hasta el momento, se mantiene como la única hipótesis oficial manejada por el Ministerio Público.

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Homicidio culposo y omisión de auxilio

La hipótesis y carátula provisoria que se maneja hasta el momento es homicidio culposo y omisión de auxilio, sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la investigación y de la calificación jurídica que finalmente corresponda conforme a los elementos que sean incorporados a la causa.